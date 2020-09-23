TÜİK açıkladı! Elektrik ve doğal gaz fiyatları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında sanayide tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki yarı yıla göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21.8 artarak ortalama 58.6 kuruşa yükseldi.

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin yılın ilk yarısında ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7.2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32.3 artarak ortalama 71.2 kuruşa yükseldi.

Sanayide 1 m3 doğal gaz fiyatları da yılın ilk yarısıda, bir önceki döneme göre yüzde 1.4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artarak ortalama 189 kuruşa yükseldi.

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin yılın ilk yarısında ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2.4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.7 artarak ortalama 182.6 kuruşa yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derleniyor. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılıyor.