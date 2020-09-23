BİST1.1010.45EURO8.980.02USD7.680.28ALTIN465.01-0.72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TÜİK açıkladı! Elektrik ve doğal gaz fiyatları belli oldu
    ABONE OL
    23.09.2020 - 10:19 | | DHA

    TÜİK açıkladı! Elektrik ve doğal gaz fiyatları belli oldu

    Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1 kWh elektrik için sanayide 58.6 kuruş, konutlarda 71.2 kuruş ödendi.

    TÜİK açıkladı! Elektrik ve doğal gaz fiyatları belli oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında sanayide tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki yarı yıla göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21.8 artarak ortalama 58.6 kuruşa yükseldi.

    Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin yılın ilk yarısında ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7.2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32.3 artarak ortalama 71.2 kuruşa yükseldi.

    Sanayide 1 m3 doğal gaz fiyatları da yılın ilk yarısıda, bir önceki döneme göre yüzde 1.4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artarak ortalama 189 kuruşa yükseldi.

    Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin yılın ilk yarısında ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2.4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.7 artarak ortalama 182.6 kuruşa yükseldi.

    Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derleniyor. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılıyor.

     

    Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? AÖL takvimi 2020-2021

    AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? AÖL takvimi 2020-2021

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

    Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

    Sıradaki Haber