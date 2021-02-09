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09.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TÜİK’te İşgücü Piyasası Danışma Kurulu kuruldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kurum bünyesinde, “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturulduğunu bildirdi.

TÜİK’te İşgücü Piyasası Danışma Kurulu kuruldu

 

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuyla İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulduğu bildirilerek, “Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, ‘Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir’ hükmünü içeren 607. maddesi kapsamında oluşturulmuştur” denildi.

Danışma Kurulu’nun, ilk toplantısını 4 Şubat’ta gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu’nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurullarının oluşturulması planlanmaktadır. Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır.”

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