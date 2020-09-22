Tüketici güven endeksine revizyon

Avrupa Birliği metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin, maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri gibi konulardaki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ölçülüyor.

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 yılında tüketicilerin değerlendirme ve beklentilerini daha iyi ölçmek, düşüncelerini daha iyi yansıtmak ve endeksin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için ‘işsiz sayısı beklentisi’ ve ‘tasarruf etme ihtimali’ endeksleri dahil edilmezken güven endeksi belirtilen alt endeksler kullanılarak hesaplanmaya başlandı.

Bu endeksler, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu ile gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumu, genel ekonomik durum beklentileri ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi olarak sıralandı.