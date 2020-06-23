Tüketici güveni arttı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5.2 arttı. Mayıs ayında 59.5 olan endeks değeri haziranda 62.6’ya yükseldi.

Beklenti yükseldi

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0.8 artarak 79.9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4.5 yükselerek 85.5’e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12.2 artışla 62.1 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6.5 artışla 23.1 oldu.

Bakan Albayrak: Zoru başardık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Albayrak, tüketici güven endeksine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız."

Bakan Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz” dedi.

Albayrak, paylaştığı videoda ise, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz.” diye konuştu.

‘Canlanmaya hız kazandıracağız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi. Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı tüketici güven endeksine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüketici güvenindeki artışın, mayıstan sonra haziranda da devam ettiğine işaret eden Varank, “Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4.5 arttı. Bu artışı, daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız” ifadelerini kullandı.