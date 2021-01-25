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25.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Tüketici talebiyle Multi’yi geliştirdi

Pınar, tüketicilerden gelen talep doğrultusuyla Multi’yi geliştirdiğini duyurdu.

Tüketici talebiyle Multi’yi geliştirdi

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, son yıllarda tüketici nezdinde sağlıklı yaşam odaklı ürün talebinin arttığını gözlemlediklerini, bu doğrultuda ürün geliştirme çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Hekimoğlu, şöyle anlattı:

“Günümüz dünyasında 24 saatlik zaman dilimi artık çok hızlı yaşanıyor. Böylesi bir devinim içinde kimi zaman tek bir besin kaynağından birden fazla vitamin ya da mineral alınması gerekebiliyor. Pınar olarak yaptığımız tüketici araştırmaları sonucunda, özellikle pandeminin de etkisiyle bağışıklık sisteminin korunması ve sağlıklı beslenerek zinde kalma çabasının öne çıktığı sonucuna ulaştık. Bu doğrultuda Pınar Süt Ar-Ge Merkezi ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile yürüttüğümüz iki yıllık çalışma sonucunda Pınar Multi’yi geliştirdik.”

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