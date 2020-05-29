Tüm AVM’ler açıyor ciro kirası isteniyor

Türkiye’de alışveriş merkezlerinin tamamı 1 Haziran’da açmak için geri sayımda. 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak kapılarını açan AVM’lerden bazıları açılışını 1 Haziran’a ertelemişti. Türkiye’de 436 AVM bulunuyor. Bugüne kadar 420 AVM açılmıştı. 16 tanesi ise gelecek pazartesi günü açıyor.

16 tanesi kapalıydı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Türkiye’deki 436 AVM’den 420’sinin açık olduğunu, 16 tanesinin de 1 Haziran’da açılacağını söyledi.

Geçen süreçte AVM’lerde trafiğin yüzde 20, ciroların da yüzde 40 civarında olduğunu aktaran Altaş, 1 Haziran’dan sonra trafiğin yüzde 30, ciroların da yüzde 50’ye çıkmasının beklendiğini kaydetti. Altaş, şu anda AVM’lerde markaların yüzde 50’sinin mağazasını açtığını da bildirerek, 1 Haziran itibariyle hepsinin açmasının beklendiğini, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyelerinden ise kira pazarlığı nedeniyle açmak istemeyenler olabileceğini ifade etti. Altaş, AVM’lerde restoranların 15 Haziran’a kadar, sinemaların ise bir ay sonra açmasının beklendiğini, bir ay sonra her şeyin normale döneceğini de vurguladı.

‘Ekonomik risk var’

1 Haziran’a günler kala kira tartışmaları da tekrar gündeme geldi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dayanışma koşullarını ortaya koymayan AVM’lerde mağaza açılışının ekonomik olarak çok riskli olduğunu söyledi. Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor. Cadde mağazası sahiplerini de bu dönemde bir kez daha kiracılarıyla dayanışmaya davet ediyoruz. BMD üyesi markalar, 1 Haziran’da tüm AVM’lerde eksiksiz bir açılış yapmak istiyor. Ancak markalar 1 Haziran30 Ağustos tarihlerini kapsayan 3 aylık dönem için ciro kirasına geçmeyen veya tatmin edici indirimler sunmayan, ağırlıklı olarak yabancıların işlettiği AVM’lerde mağazaların açılmasının ‘ekonomik açıdan çok riskli’ olduğunu değerlendiriyor.”

BMD çatısı altında 409 marka ve 70 bin mağaza bulunuyor.

‘Ciro kirası alacağız’

Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, 1 Haziran’dan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm hijyen standartlarını uygulayarak alışveriş merkezlerini yeniden hizmete açacaklarını söyledi. Eriç, 20 Mart’tan başlayarak mayıs ayı sonuna kadar kiracılarından kira almadıklarını, açılıştan sonraki 3 aylık dönem için de sabit kira uygulaması yerine mevcut kira sözleşmelerinde yer alan ciro oranları üzerinden kira uygulayacaklarının altını çizdi.

Hijyen önlemleri

Capitol ise haziran ayında da kira almayacağını, gelecek üç ayda ise kiranın yüzde 50’lik kısmını alacağını duyurdu. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy da, “Sıkı önlemler aldık. Asansörlerde ayak pedalıyla yönlendirme sağlıyoruz. Mobil uygulamamızla AVM’deki hava kalitesi, kaç kişi olduğu görülebilecek. Termal kamerayla ziyaretçinin ateşi el değmeden ölçülebilecek. Yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışınlar koyduk” bilgisini verdi.

Tekno marketler de geliyor

Teknoloji marketler Teknosa ve Media Markt da 1 Haziran itibariyle mağazalarını açıyor. Media Markt yaptığı açıklamada, “1 Haziran’da tekrar teknoloji severlerle buluşuyoruz. Ülke genelindeki bütün mağazalarımız 12:00-20:00 saatleri arasında açık olacak. Girişlerde dezenfektanlı paspas, el dezenfektanı yer alacak. Sosyal mesafe, demo ürün temizliği ve dezenfektan kullanımı gibi uyarılar yer alacak” dedi.

Yenileri ekleniyor

Akiş Grubu’ndaki İstanbul’da Akbatı ve Akasya AVM’leri,

Esas Gayrimenkul bünyesindeki Esas 01 Burda, Esas 14, Esas 39, Esas 67, MalatyaPark gibi 7 alışveriş merkezi,

İstanbul’da Cevahir, Capitol gibi AVM’ler.

Markalardan ise Damat, Kiğılı, Saat&Saat gibi markalar da AVM mağazalarını açacak.