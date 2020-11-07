Tur Assist’te yeni yapılanma

24 yıldır sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine 7 gün 24 saat acil hizmet sağlayan şirket, pandemi sürecinin de etkisiyle dijitalleşme sürecini hızlandırdı. İnsan kaynakları yapısını bu doğrultuda yenileyen şirket, finans ve tedarik ağı yöneticiliği için iki yeni üst düzey atama gerçekleştirdi. Şirketin yeni CFO’su Eren Çanakçı olurken, Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevine ise Göktuğ Yağcıoğlu atandı.

Eren Çanakçı, profesyonel iş hayatına Ernst&Young şirketinde adım attı. Çanakçı, ardından sırasıyla, Multi Development Türkiye. Watsons Kozmetik ve Jones Lang Lasalle’de iş hayatına devam etti. Ağustos 2020 itibariyle Tur Assist’te CFO olarak atanan Çanakçı, iyi derecede İngilizce biliyor.

İş hayatı boyunca çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışan ve son olarak Eureko Sigorta bünyesinde görev yapan Göktuğ Yağcıoğlu, Ekim 2020 itibariyle Tur Assist Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlendi. Yağcıoğlu daha önce, Garanti Bankası, Eureko Sigorta ve Achmea’da çalıştı.

Göktuğ Yağcıoğlu