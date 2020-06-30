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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de
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    30.06.2020 - 05:04 | | AA

    TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

     

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aziz Aksoy atandı.

    Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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