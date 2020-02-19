BİST119.5740EURO6,560,09USD6,070,05ALTIN312,531,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Turiste ‘indirimli’ özel kredi kartı
    ABONE OL
    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turiste ‘indirimli’ özel kredi kartı

    Turistlerin avantajlı ve güvenli alışveriş yapmasını sağlayacak, turist başına elde edilen geliri artıracak indirim kartı ve uygulaması ‘Disconti Tourist Sale Card’ tanıtıldı.

    Turiste ‘indirimli’ özel kredi kartı

    TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin 2019 itibarıyla turist başı elde ettiği gelirin 666 dolar olduğunu kaydederek, “Bu kart otel dışı harcamaları teşvik edecek, dolayısıyla turist başına düşen harcamayı artıracak” dedi.

    Güvenli alışveriş

    TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Bu kart özellikle şehir otellerindeki misafirlerin güvenceyle alışveriş yapmasını sağlayacak. Turistlerin, TÜROB üyesi tüm otellerden bu kartı edinmesini sağlayacağız” dedi.

    İstanbul Turist Rehberleri Odası Başkanı Sedat Bornovalı, Avrupa ülkelerindeki sistemin aynısının bu kartla Türkiye’de hayata geçeceğini belirterek, “Turistin bu kartla avantajlı ve güven içinde alışveriş yapılabileceğinin altı çizilecek” dedi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Genel Sekreteri Günöz Atakan ise AVM’lerin özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ihracat merkezi görevi gördüğünü söyledi.

    TURYİD Genel Sekreteri Vedat Dilber, Türkiye’de restoran fiyatlarının turistler için gayet uygun olduğunu belirterek, Disconti sayesinde turistlerin restoran harcamalarının artabileceğini söyledi.

    Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş ise kartla turistlerin daha çok harcama yapmasının sağlanacağını söyledi. Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan Disconti ile 3 yılda turizm gelirine 50 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da 2 isim diskalifiye oldu! Survivor 2020'de kim elendi? İşte elenen isimler...

    Survivor'da 2 isim diskalifiye oldu! Survivor 2020'de kim elendi? İşte elenen isimler...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber