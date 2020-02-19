Turiste ‘indirimli’ özel kredi kartı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin 2019 itibarıyla turist başı elde ettiği gelirin 666 dolar olduğunu kaydederek, “Bu kart otel dışı harcamaları teşvik edecek, dolayısıyla turist başına düşen harcamayı artıracak” dedi.



Güvenli alışveriş

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Bu kart özellikle şehir otellerindeki misafirlerin güvenceyle alışveriş yapmasını sağlayacak. Turistlerin, TÜROB üyesi tüm otellerden bu kartı edinmesini sağlayacağız” dedi.

İstanbul Turist Rehberleri Odası Başkanı Sedat Bornovalı, Avrupa ülkelerindeki sistemin aynısının bu kartla Türkiye’de hayata geçeceğini belirterek, “Turistin bu kartla avantajlı ve güven içinde alışveriş yapılabileceğinin altı çizilecek” dedi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Genel Sekreteri Günöz Atakan ise AVM’lerin özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ihracat merkezi görevi gördüğünü söyledi.



TURYİD Genel Sekreteri Vedat Dilber, Türkiye’de restoran fiyatlarının turistler için gayet uygun olduğunu belirterek, Disconti sayesinde turistlerin restoran harcamalarının artabileceğini söyledi.



Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş ise kartla turistlerin daha çok harcama yapmasının sağlanacağını söyledi. Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan Disconti ile 3 yılda turizm gelirine 50 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.