Turistik yatlara şartlı izin çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün armatörler ve liman işletmecilerine gönderdiği yazıda, faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerde, 1 Haziran 2020 itibarıyla faaliyete yeniden başlanmasına karar verildiği bildirildi. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, turistik yatlar, bir dizi tedbir şartıyla denize açılacak.

Bakanlığın yazısına göre, 1 Haziran-1 Temmuz arasında ticari yatlar, turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması durumunda ise sosyal mesafeye uygun şekilde denize açılabilecek.

Aile olmayana maske

İzinle birlikte denize açılacak teknelerin düzenli dezenfeksiyonu yapılacak, her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon sağlanacak ve bu işlem belgelendirilecek. Mürettebat ve farklı kişilerden oluşan grupla tur yapılması durumunda bu kişiler tarafından maske, eldiven vb. kişisel koruyucu ekipman kullanılacak. Birlikte seyahat eden, birlikte konaklayan ve aynı aileden olan kişilerde bu şartlar aranmayacak. Yat ortak kullanım alanına el dezenfektanı konulacak. Tekne girişlerinde, misafirlere temassız ateş ölçümü ve el dezenfeksiyonu sağlanacak, gerektiğinde müşterilere verilmek üzere, maske ve eldiven bulundurulacak.

Son 2 hafta sorusu

İşletmeler tarafından yatçı, misafir ve müşterilerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, Kovid-19 geçirip geçirmediklerinin bilgisi istenecek. Tur başladıktan sonra yatlara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmeyecek. Konaklamalı deniz turizmi araçlarında hastalık şüphesi gösteren yolcu veya personel belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilecek, hasta sağlık kuruluşu tarafından devir alınıncaya kadar izole edilecek. Koronavirüs tespiti yapılırsa, kişinin temas ettiği bütün alanlar dezenfekte edilecek, bu işlem yapılmadan yeni sefere çıkılmayacak. Teknelerde panolarla kovid bilgilendirmesi yapılacak.

Açıkta mangal yok

Yeme içme hizmetleri, mümkünse tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak ile yapılacak. Bu mümkün olmazsa tabak ve bardaklar bulaşık makinesinde yıkanacak. Mutfak dışında bir yerde mangal yakılmayacak.

Bekleme şartı kalktı

Denizcilikte, bir “normalleşme” adımı da tersanelerde atılacak. Buna göre, yurtdışından Türkiye’deki tersanelere gelen gemilerin, tersanelere yanaşmadan önce demir sahasında 14 gün bekleme şartı kalkacak.