‘Turizm anlayışımızı yenilemek gerekiyor’

Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’nda yerel yönetim ve turizm paydaşları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sektör temsilcileri, dünyada turizm alanında beklenen değişime ülkemizin ayak uyduramaması halinde yaşanan sağlık felaketinin Türkiye açısından turizmde ciddi bir ekonomik krize dönüşeceğine dikkat çekti.



Her şey dahil bitmeli



Salgın hastalık nedeniyle turizm sektöründe yaşanan krizin fırsata çevrilebileceğini ifade eden Ömer Günel, “Bu olumsuz süreci, turizm anlayışımızın artık değişmesi için olanak olarak görüyoruz. Yıllardır ‘Her Şey Dahil’ sisteminin ülkemiz turizmine verdiği zarar ortada. Geçmiş yıllarda kentimize gelen turistleri görmeden günü siftahsız kapatan esnafımız için bu anlayışın sürdürülebilir olmadığı ortada.

Çünkü turist ülkemize geldiğinde tatil süresini otelinden dışarı çıkmadan tamamlayıp geldiği yere geri dönüyor. Avrupa bile artık ‘Her Şey Dahil’ uygulamasından vazgeçti. Gelirin eşit paylaşılmasına müsade etmeyen bu acımasız sisteme Türkiye’de de son verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Kuşadası hazır olacak



Ömer Günel, ilçenin yolcu limanı sayesinde Türkiye’de kruvaziyer turizminin başkenti konumunda olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Kuşadası bunun dışında konaklamalı turizm alanında da çok önemli bir destinasyon. 31 Mart seçimlerinin ardından görevi devralmamızla kentte turizm seferberliği başlattık. 2020 sezonuna şehrin 30 yıldır eskiyen alt ve üst yapısını yenileyerek başladık. Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılının ilk aylarında kruvaziyer trafiğimiz ve otel rezervasyonlarımızda özlenen günleri yakaladık.



Ancak salgın sebebi ile ülkemizde en çok etkilenen sektör turizm oldu. Önümüzdeki günlerde ziyaretçi trafiğinin tekrar canlanacağını düşünerek gerek kent merkezimizde gerekse de turistik işletmelerimizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kuşadası sezona hazır bir şekilde girecek.”