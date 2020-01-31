Turizm geliri arttı

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, %16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin $'ını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre %17,0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin $ oldu. Bu yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin $'ını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Gecelik ortalama harcama 62 $ oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 $ oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 68 $, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 artarak 10 milyon 841 bin 340 kişi oldu. Bunların %85,9'unu 9 milyon 315 bin 240 kişi ile yabancılar, %14,1'ini ise 1 milyon 526 bin 100 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların %86,2'sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, %13,8'ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %72,4 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada %13,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %4,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %65,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.