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    24.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizm hızlı çıkış yapacak

    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, koronavirüs tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlanma sürecini seyahat ve konaklama sektörünün yaşayacağını belirterek, “Özellikle Ramazan Bayramı’nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Tüm önlemlerimizi aldık” dedi.

    Turizm hızlı çıkış yapacak

    Türkiye’deki tesis ve hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını hatırlatan Atmaca, AA’ya “Rusya, Avrupa mutlaka gelecektir çünkü tatil yapamadılar” diye konuştu. Sektördeki sertifikasyon uygulamasının da önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, uçaklarda koltuk aralarında, havalimanlarında, otellerde ve nakil sırasında düzenlemeye gidileceğini söyledi.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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