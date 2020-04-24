Turizm hızlı çıkış yapacak

Türkiye’deki tesis ve hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını hatırlatan Atmaca, AA’ya “Rusya, Avrupa mutlaka gelecektir çünkü tatil yapamadılar” diye konuştu. Sektördeki sertifikasyon uygulamasının da önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, uçaklarda koltuk aralarında, havalimanlarında, otellerde ve nakil sırasında düzenlemeye gidileceğini söyledi.