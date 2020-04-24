24.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Turizm hızlı çıkış yapacak
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, koronavirüs tehdidi ortadan kalktığında en hızlı toparlanma sürecini seyahat ve konaklama sektörünün yaşayacağını belirterek, “Özellikle Ramazan Bayramı’nda iç pazarda hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Tüm önlemlerimizi aldık” dedi.
Türkiye’deki tesis ve hizmet kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını hatırlatan Atmaca, AA’ya “Rusya, Avrupa mutlaka gelecektir çünkü tatil yapamadılar” diye konuştu. Sektördeki sertifikasyon uygulamasının da önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, uçaklarda koltuk aralarında, havalimanlarında, otellerde ve nakil sırasında düzenlemeye gidileceğini söyledi.