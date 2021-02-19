Turizm sektörü dev buluşmaya hazırlanıyor

Uzun bir aradan sonra turizm ve MICE sektörü temsilcilerinin üst düzey pandemi önlemleri alınmış bir şekilde ilk kez bir araya geleceği fuar kapsamında, 9 ana başlık altında 40 konuşmacı pandemi sonrası turizm ve MICE sektörünün geleceğini

masaya yatıracaklar.

‘Fit for Future’ ve ‘Connecting Dots’ temasıyla düzenlenecek olan ACE of MICE, Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Antalya Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Yabancı alıcılar

Fuar alanında üst düzey pandemi önlemlerinin titizlikle gerçekleştirileceği belirtilirken, girişlerde dezenfektan tünelinden geçecek misafirlerin HES kodu tarama sistemi ile fuara giriş yapabilecekleri kaydedildi. Fuar alanında bulunan termal kameralı turnikelerin sadece ateşi 38 derecenin altında ve maske takan misafirlere açılacağı ifade edilirken, her bir misafire maske ve önlem kitleri dağıtılıp, stant mesafeleri ve yürüyüş alanlarının da pandemiye göre planlanmış olacağına dikkat çekildi.

Uluslararası ‘Hosted Buyer Programı’ kapsamında; yurt dışı pazardan katılacak 110 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuarda katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.