Turizm sektörü sporla büyüyecek

Küresel spor turizmi endüstrisi büyüklüğü 200 milyar dolara dayandı. Futboldan tenise, bisikletten golfe çok geniş bir alanda değerlendirilen spor turizminde Türkiye, potansiyelinin karşılığını alamıyor. Bu konuda son yıllarda devlet, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlarla yapılan çalışmalarla yeni bir atak yapılacak. Turizmi 12 aya yayan, yüksek harcama potansiyeline sahip turisti getiren spor turizminde, özellikle altyapıya ağırlık verilecek. Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) da turizm hedefleri etrafında, ‘Türkiye Spor Turizmi Envanteri’ çıkarılarak global tanıtım hamleleri yapılması hedefleniyor. Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ‘Türkiye’nin geleceği spor turizminde’ derken, 5 yıldır şura, çalıştaylar ve araştırmalarla sistemin düzenlendiğini, artık altyapı çalışmalarının hızla yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye, tahminlere göre dünya spor turizmi pastasından yüzde 1.5’a yakın bir pay alıyor. Turizm geliri daha yüksek ülkelerde ise bu pay toplam turizm gelirlerinin yüzde 10’unu karşılıyor.

İmaja kalıcı etki

Spor turizmini, Türkiye’de turizmin geleceği açısından en önemli enstrümanlardan biri olarak gördüklerini değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, gelecek dönem için planlanan programlardan örnek verdi. Eresin şöyle dedi:

“Türkiye’nin spor turizminde kaydettiği her aşama anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağlıyor. Süper Kupa Finali, 2019’da Beşiktaş Vodafone Park’ta gerçekleştirildiğinde İstanbul’a önemli katkıları olmuştu. Kasımda Formula 1 İstanbul var. Bu organizasyon planlandığı gibi seyircili olması halinde Anadolu yakası otellerimizde dolulukları olumlu etkileyecek. Ancak sıkıntılı olduğumuz bu dönemde moral etkisi çok daha fazla. Bir diğer önemli organizasyon da 2021’de İstanbul’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Pandemi nedeniyle tüm dünyada MICE (toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi) sektörü neredeyse tamamen durmuş durumda. Spor turizmini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. MICE sektöründe dünya genelinde yeniden çıkış başladığında bu tip organizasyonlar, yeni işler alınmasında Türkiye’ye avantaj sağlayacaktır.”

Liverpool ve Chelsea’nin İstanbul’daki UEFA Süper Kupa maçı sırasında yüzlerce taraftar turist olarak gelmişti. Antalya’daki Turkish Airlines Golf Turnuvası, golf turistinin ilgi odağı olmuştu.

5 milyar euro

Recep Şamil Yaşacan, Türkiye’nin henüz dünyadaki potansiyelden istediği payı alamadığını belirtirken, yaşanan gelişmeler ve yatırımların spor turizmini gelecek süreçte daha iyi bir noktaya taşıyacağını söyledi. Yaşacan, “Sadece bisiklet turizmi Avrupa’ya 50 milyar euronun üzerinde gelir sağlıyor. Türkiye’nin toplam turizm geliri 2019’da 35 milyar dolardı. 2023’e kadar bisiklet turizminden 5 milyar euro pay alınması hedefi var. Çok kapsamlı bir alan olan spor turizmi içindeki tek bir kalem olan bisiklet turizminden bile beklenen gelire bakacak olursak, endüstrinin büyüklüğünü daha iyi anlarız” dedi.

Spor turizminin ülkelerin imajı ve tanıtımı açısından da çok değerli olduğunu anlatan Yaşacan, “Gündemde oluyorsunuz. Günlerce tek bir organizasyonu takip edenler, aylarca bir turnuvayı bekleyenler sizi konuşuyor. Ayrıca dolaylı olarak organizasyonlar ve sporcuların yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da öne çıkıyorsunuz. Bunu, parayla bile yaptırmak mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bisiklet dostu olacak

Spor turizmi içinde kendine ayrı bir başlık açan bisiklet turizmi sadece Avrupa’da yıllık 50 milyar euro’nun üzerinde gelir bırakıyor.

Bisiklet turizmi için de ayrıca atağa kalkan Türkiye, ‘Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğe’ göre, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verecek.