Turizm vergisine ‘kasım’ önerisi

Otel, motel, misafirhane ve pansiyonlarda alınacak ‘konaklama vergisi’ 1 Nisan itibariyle uygulamaya geçecek. 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 oranında uygulanacak vergi, ardından yüzde 2’ye yükseltilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşen turizmciler, pek çok tesisin yaz dönemi anlaşmalarını yaptığını, nisanda başlayacak verginin fiyatlara yansıtılmasının zor olacağını anlattı. Turizmciler, bu nedenle verginin kasım ayına ertelenmesini, bu tarihten itibaren yüzde 2 olmasını istedi.



Öneriler iletiliyor



‘Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı’nı internet sitesinde yayınlayan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taslaktaki konuların geliştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 23 Şubat”a kadar iletilmesi istendi.



İlgili turizm birlik ve dernekleriyle birlikte bakanlıkta yaptıkları görüşmelerde ‘kasım ayında yüzde 2 oranı’ ile kanunun değiştirilmesine yönelik taleplerini dile getirdiklerini anlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Birçok kontratın halihazırda yapılmış olmasından dolayı bunu son kullanıcıya kabul ettirmekte sorunlar çıkabilir. Bunları anlattık. Maliye Bakanlığı’nda yaptığımz görüşmeler neticesinde mevcut taslakta birçok kısım netleşti. Önerilerimizi iletmeye devam ediyoruz” dedi.



Kim ödeyecek?



Acenteler ile tesislerin yaptıkları görüşmelerde önemli bir konu ise verginin kim tarafından ödeneceği oldu. GİB sitesinde yayınlanan taslakta verginin mükellefi olarak ‘konaklama vergisinin mükellefi verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır’ ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin verildiği tesisi fiilen işletenler olarak açıklanıyor.



Turizmcilerin talepler arasında verginin KDV Kanunu’ndaki gibi ‘fatura kime düzenleniyorsa konaklama vergisi de o faturada yer almalıdır’ ifadesinin eklenmesi önerisi de var. Müberra Eresin, aksi durumda özellikle küçük ve orta ölçekli acentelerin zor durumda kalabileceğine dikkat çekti. Eresin, “Hizmet bedeli üzerinden konaklama bedelinin aynı faturada gösterilerek acentenin bunu misafirden tahsil edebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde mahrumiyet ortadan kalkar, yoksa bu önemli bir yük getirir. Komisyonlu çalışan online acentelerde ise komisyonlu fatura üzerinden konaklama vergisi keseceğimiz için hiçbir şey fark etmez, onlar için yararlı bile olur. Aracısız gelen, kendi konaklayan misafirlerden ise kendisinden alınması lazım. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi verginin misafirlerden alınması doğru olacaktır” diye konuştu.



Düğünler kapsam dışı



Kanunun içeriğine göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer hizmetler yüzde 2 olarak belirlenen konaklama vergisine tabi olacak. Otellerde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri konaklama vergisi kapsamı dışında tutulurken, promosyon, eşantiyon ve hediye konaklamalar vergilendirilecek. Kampinglerde, kampçıların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya kampçı ünitesinin çadır, bungalov gibi ünitelerden oluşması uygulamayı etkilemeyecek.



Fiyatlara etki eder



Kasım ayında TBMM tarafından kabul edilen yasa ile gelen vergi, fiyatlara etki edecek. Bu yılın kontratlarının önemli bir kısmının yapılmış olması nedeniyle fiyatlara etki daha kısıtlı olacaksa da özellikle tatilini son dakikaya bırakan tatilciler için fiyatlara yansıması kaçınılmaz.



Taslakta konaklama vergisinin oranının yüzde 2 olduğu, Cumhurbaşkanının bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olduğu belirtiliyor.