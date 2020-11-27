Turizmciye bol destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2020 yılının 15 milyonun üzerinde yolcu ve 11 milyar doların üzerinde bir turizm geliri ile kapanacağını öngördüklerini söyledi. 2021 yılı içinse, bu yıla göre minimum yüzde yüz büyüme hedefleniyor.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Denizbank ana sponsorluğunda organize edilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya’dan çevrimiçi canlı yayınla yapıldı.



‘Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği’ ana temasıyla düzenlenen kongrede, koronavirüs pandemisi gölgesinde turizm endüstrisine global ve ulusal değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca 2021 yılına ilişkin beklentiler ve öngörüler paylaşıldı.



Yeni paketler



Kongreye canlı bağlantı ile katılan Bakan Ersoy turizmcilere ‘2021 için daha cesur ve umutlu olalım’ diye seslenerek, devletin sağladığı mevcut desteklere, ihtiyaç halinde yeni paketlerin de eklenebileceği mesajını verdi.



Ersoy, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF (Kredi Garanti Fonu) ile 10 milyar liralık bir destek paketi oluşturduk. 3.5 milyarlık kısmı kullanıldı. Limit detaylarını çoğalttık ve farklı kullanım süreleri getirdik. Bankalar Birliği ile çalışmalarımızı da tamamladık. İhtiyaç halinde 10 milyar lirayı, 20 milyar liraya kadar çıkaracağız. Kısa çalışma ödeneğinden sektör faydalanmaya devam edecek. Yüzde 8’den 1’e düşürerek verdiğimiz KDV desteği hazirana kadar uzatma kararı gündemde. İhtiyaç doğrultusunda gelişmelere paralel olarak yeni paketleri de gündeme alabileceğimizi belirtiyorum” diye konuştu.



‘Daha az daraldı’



Dünya turizminde daralmanın pandemi etkisiyle yüzde 80 seviyesinde olacağının tahmin edildiğini anlatan Bakan Ersoy, Türkiye’nin rakibi olan Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde de aynı oranda bir daralma beklendiğini kaydetti. Ersoy, “Türkiye ise yüzde 70 daralma ile biraz daha az küçüldü. Kamu ve özel sektörün birlikte yaptığı başarılı iş birlikleri ve ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’, disiplinli uygulanmasının faydalarını görmeye devam ediyoruz” dedi.

Programın mevcutta 50 oda ve üzeri oteller için zorunlu tutulduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, yılın başından itibaren 30 oda ve üzerine zorunlu olacağını söyledi.



‘Dev bir marka olduk’



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da video konferans yoluyla katıldığı kongrede, Türkiye’nin bu süreçte tüm diplomasi kanallarını en etkin şekilde kullanmaya devam ettiğine vurgu yaptı.



Salgın etkilerinin en fazla görüldüğü alanların turizm ve seyahat olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Turizmde dev bir marka olduk. Turizm bugün Türk diplomasisinin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Kültürümüzün, turizm markamızın tanıtılması için uluslararası çok taraflı platformlarda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



‘2-3 yılda eski rakamlara döner’



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kongrede yaptığı ‘Ekonomik Gelişmeler’ başlıklı sunumunda, dünya genelinde 700 milyon turistin azaldığını, 730 milyar dolar turizm gelir kaybı olduğunu, 2020 yılında turizm kayıplarının global GSMH’ye etkisinin 4.7 trilyon dolar olarak hesaplandığını, eski rakamlara ulaşılması için 2-3 yıl gerekeceğini söyledi.



DenizBank’ın 3 milyar dolar kredi ile direkt katkıyla turizmde en büyük banka olduğunu belirten Ateş, şunları söyledi:



“Sadece büyük firmalara değil, KOBİ sınıfına giren küçük otellere, restoranlara, işletmecilere ve sektörün tedarikçilerine de destek oluyoruz. Ülkemize döviz geliri yaratan turizm firmaları için, düşük maliyetli Exim kredilerine aracılık ediyoruz. KGF’nin 5.8 milyar TL turizm sektörüne sağladığı desteğinde DenizBank yüzde 21 pay aldı. Pandemi sürecinde 6 milyar TL turizm kredimizi yapılandırdık. Şehir içi ve şehirler arası turizm taşımacılığı, kıyı - liman - marina işletmeciliği, gıda tedariki, lojistik hizmet vb. sektörlerine 670 milyon dolar, İstanbul 3.havalimanı, TAV Bodrum ve İzmir Havalimanı, Ankara Hızlı Tren Garı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Antalya ve Gazipaşa Havalimanları gibi stratejik projelere 2 milyar dolar doğrudan DenizBank katkısı var.’