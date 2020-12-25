Turizmde Alman umudu

Bu yıl Almanya seyahat pazarında yüzde 80 düşüş yaşandığını belirten Almanya Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye ile Alman hükümetleri arasındaki ikili anlaşma nedeniyle pandemi sürecinde Türkiye’ye seyahat etmenin mümkün olduğunu hatırlattı. Yaz sezonunun ardından seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Fiebig, anlaşmanın 2021 sezonu öncesinde yeniden devreye girmesini umut ettiklerini dile getirdi.



1 yıl sürecek

Bağlıkaya, Alman meslektaşına hem Almanya, hem de Türkiye’de aşılanma sürecinin başlamasının 2021 turizm sezonuna olumlu etkileri olup olmayacağını da sordu. Fiebig “Aşının çözüm değil, çözümün parçası olduğunu düşünüyorum. Araştırmalara göre Almanların yüzde 60’ı aşı olmak istiyor. Almanya’da seyahat eden yaş grubu şubat - mart gibi aşılanmaya başlayacak. Aşılanma süreci bir yıl sürecek. Aşıyla bütün sorunlarımız çözülmeyecek. Hızlı test yöntemlerine ihtiyacımız var. Çünkü insanların tatil kararında dönüşte karantina olup olmayacağı çok etkili” dedi.