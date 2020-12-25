Turizmde Alman umudu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin hedef pazarlarında 2021 stratejisi belirlemek ve üyelerinin iş planlarına destek olmak amacıyla dünya sektör liderleriyle görüşmelerine devam ediyor. Bağlıkaya, İngiltere ve Rusya’nın ardından Almanya Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile online bir toplantı gerçekleştirdi.
Bu yıl Almanya seyahat pazarında yüzde 80 düşüş yaşandığını belirten Almanya Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye ile Alman hükümetleri arasındaki ikili anlaşma nedeniyle pandemi sürecinde Türkiye’ye seyahat etmenin mümkün olduğunu hatırlattı. Yaz sezonunun ardından seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Fiebig, anlaşmanın 2021 sezonu öncesinde yeniden devreye girmesini umut ettiklerini dile getirdi.
1 yıl sürecek
Bağlıkaya, Alman meslektaşına hem Almanya, hem de Türkiye’de aşılanma sürecinin başlamasının 2021 turizm sezonuna olumlu etkileri olup olmayacağını da sordu. Fiebig “Aşının çözüm değil, çözümün parçası olduğunu düşünüyorum. Araştırmalara göre Almanların yüzde 60’ı aşı olmak istiyor. Almanya’da seyahat eden yaş grubu şubat - mart gibi aşılanmaya başlayacak. Aşılanma süreci bir yıl sürecek. Aşıyla bütün sorunlarımız çözülmeyecek. Hızlı test yöntemlerine ihtiyacımız var. Çünkü insanların tatil kararında dönüşte karantina olup olmayacağı çok etkili” dedi.