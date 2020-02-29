Turizmde planlar işliyor, sıkıntı yok

Koronavirüs salgını, ülkeler arasında turizmde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Virüsün yayıldığı Asya’dan hareketle dünyayı dolaşacak turist sayısında beklenen azalmalar, aynı zamanda bu ülkelere olan seyahatte de büyük düşüşler gösterecek. Yanı sıra virüsün kendini gösterdiği başta Avrupa olmak üzere pek çok destinasyon turistlerin radarından anında çıkıyor. Bu süreçte Türkiye’nin elinin güçlendiğine dikkat çeken turizmciler, virüs haberleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından anında uygulamaya geçirilen ‘eylem planı’ kapsamında 6 ülkeye karşı kaldırılan vizelerin turizmde yeni bir hareket sağladığını belirtti.

Vize manevrası

Nisan ayı ile birlikte virüs konusundaki öngörülerin iyileşme yönünde olacağını hatırlatan sektör temsilcileri, bu sürecin ardından vizelerin kaldırıldığı İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İspanya ve Polonya pazarından çok yüksek sayıda turist geleceğini tahmin ediyor.

Bakanlık ilk eylem planında Asya’dan gelen turistleri ikame edebilmek için onların ağırlıklı olarak ziyaret ettikleri yerlere bakarak; yurt dışındaki tanıtımlarda bu bölgelerin tanıtımına ağırlık veriyor. İkinci eylem planıyla ise 6 Avrupa ülkesine uygulanan vizeler kaldırıldı. Salgın yakından takip edilmeye devam ederken, çeşitli senaryolara göre üçüncü ve dördüncü eylem planları da devreye alınabilecek.

Personele eğitim

Turistlerin ‘artırılmış hijyen’ beklentilerine büyük uyum sağlayan turizmciler, personelde ‘virüs farkındalığı’ oluşturuyor. Dünyanın önde gelen hijyen ürünleri firmaları ve sistemleri ile çalıştıklarını hatırlatan turizmciler, dezenfekte işlemlerinin her zaman olduğu gibi çok ciddi şekilde uygulandığını bildirdi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm işletme belgesi sahibi tüm tesislerin var olan kuralları uygulayıp, alınan tedbirleri sürekli artırdığını söyledi. Eresin, “Önlemler, havalimanlarında başlıyor. Tesislerimizin duyarlılığı en üst seviyede. Türkiye’de hastalığa dair belirti olmaması turizm dünyasında Türkiye’yi en güvenli ülkeler arasaında gösteriyor. Yavaşlayan turizm hareketi içinde bize pozitif dönüşler devam ediyor. Çin’e seyahat etmeyecek Avrupalılar ve yine Avrupa içinde bulunmak istemeyenler Türkiye’ye yöneliyor. Vize muafiyeti bizi bir adım daha ileri taşıdı. Türkiye’yi seçmek için özel bir neden daha oluşturuldu. Turizm pastasından en önemli payın Türkiye tarafından alınacağını düşünüyoruz” dedi.

Bekle-gör pozisyonu

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, dünya turizminde negatif etki devam ederken, rezervasyon akışının yavaşladığını gören bakanlık tarafından vize muafiyetinin Türkiye’ye büyük güç kazandırdığını söyledi. İşler, “İnsanlar mevcutta bekle-gör pozisyonunda duruyor. ‘En güvendiğim yer kendi bulunduğum alan’ diye düşünüyorlar ve seyahat etme arzuları, toplu yerlerde durma hevesleri kırılıyor” diye konuştu.

‘Son dakika’ hareketi

İşler, bu durumun bir durağanlık getirse de, nisan ayı itibariyle turizmde önemli bir hareketin başlayacağını öngördüklerini söyledi. Bu hareketin ise beraberinde son dakika yapılan rezervasyonlarda büyük artış getireceği belirtiliyor.

Ülkelerden Türkiye önerisi

Virüsün çıkış noktası olan Çin, 70 milyona yakın turist ağırlarken, Asya/Pasifik olarak ele alındığında bölgeden yurt dışına çıkan turist sayıları her yıl ortalama yüzde 5 artıyor. Bölgeden dünyaya gönderilen turist sayısı 2018 sonunda 350 milyonu aşmıştı. Diğer yandan en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler sıralamasında da Çin kişi sayısının desteğiyle öne çıkıyor. Bu kapsamda Asya/Pasifik bölgesine seyahat eden başta Avrupalılar ve Rusya olmak üzere tatil taleplerini Türkiye’ye yönlendiriyor. Son olarak İngiltere de tüm tatil süreçleri için Türkiye’yi güvenli ülkeler arasında gösteriyor.

Tatilbudur.com’dan yapılan açıklamaya göre, yurt içi erken rezervasyonda iptaller görülmese de, yurt dışında virüsün görüldüğü bölgelerde iptaller yaşandığı belirtildi.

Global markalar liste gönderiyor

Uluslararası otel markaları ise bulundukları tüm ülkelere uyarılar göndermeye başladı. Buna göre markalar, tesislerine virüsten koruyacak önlemlerin sıralandığı bir dizi dosya gönderiyor. Bunlar içinde otellerin genel temizlik uygulamalarının yanı sıra yapılacak dezenfekte işlemleri, personel farkındalığı ve pek çok kötü senaryoya ilişkin atılacak adımların listesi yer alıyor.