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    22.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmin geleceği için ikili işbirliği

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İstanbul Ticaret Odası, İstanbul turizminde yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve İstanbul’u dünya turizminde daha üst sıralara taşımak için iş birliğini geliştirme kararı aldı.

    Turizmin geleceği için ikili işbirliği

    TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki kurumun ortak çalışmalarla hayata geçirebileceği projeleri değerlendirdi.

    Seyahat acentelerine UKOME ve İstanbul Havalimanı’nda (İGA) yolcu karşılama ile ilgili sorunlarının çözümü konusunda İTO’dan tam destek geldi. Yine İTO bünyesindeki Tüketici Hakem Heyetlerine turizm konusunda eğitim verilmesi hususu da gündeme getirildi. İTO’nun ‘Start-Up’ projelerini destekleyen ‘Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin TÜRSAB üyesi seyahat acentelerince hazırlanan projelere destek vermesi kararlaştırıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile TÜRSAB Akademi arasında turizm belgelendirmesi ve sertifikasyonu konularında ortak proje ve çalışmaların geliştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

     

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