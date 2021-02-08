08.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk - Bulgar ticaret hedefi 5 milyar dolar
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bulgaristan ile 4.5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bu dengeli bir dış ticaret hacmi. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2.4 milyar dolar. Bulgaristan’ın bize ihracatı ise 2.1 milyar dolar. Bunun 2021’de 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023’te bu rakamın 6 - 7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Sarıbekir, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatta Bulgaristan’ın önemine işaret etti.
Kapıkule ağırlıklı olmak üzere Dereköy ve Hamzabeyli sınırlarında Bulgaristan üzerinden yılda 1 milyon TIR’lık bir ticaret yapıldığını bildiren Sarıbekir, şunları kaydetti:
“Bulgaristan bizim için çok önemli bir ülke. Sadece bir komşu değil, aynı zamanda Avrupa’ya açılan kapımız. İhracatımızın yüzde 50’si Avrupa’ya yapılıyorsa bu ihracatın çok büyük bir kısmı yıllık 1 milyon TIR ile bu ülke üzerinden geçiyor. Alternatif lojistik kanalları geliştirip ihracat tırlarımızı Bulgaristan’dan ve Balkanlardan hızlıca geçirip Avrupa’da bir lojistik merkezi kurabiliriz.”