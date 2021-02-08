Türk - Bulgar ticaret hedefi 5 milyar dolar

Sarıbekir, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatta Bulgaristan’ın önemine işaret etti.

Kapıkule ağırlıklı olmak üzere Dereköy ve Hamzabeyli sınırlarında Bulgaristan üzerinden yılda 1 milyon TIR’lık bir ticaret yapıldığını bildiren Sarıbekir, şunları kaydetti:

“Bulgaristan bizim için çok önemli bir ülke. Sadece bir komşu değil, aynı zamanda Avrupa’ya açılan kapımız. İhracatımızın yüzde 50’si Avrupa’ya yapılıyorsa bu ihracatın çok büyük bir kısmı yıllık 1 milyon TIR ile bu ülke üzerinden geçiyor. Alternatif lojistik kanalları geliştirip ihracat tırlarımızı Bulgaristan’dan ve Balkanlardan hızlıca geçirip Avrupa’da bir lojistik merkezi kurabiliriz.”