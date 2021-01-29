Türk halıcılar 2021'de 3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Kaplan, AA muhabirine, ihracat konusunda son yıllarda önemli başarılara imza atan Türk halıcılarının salgın sürecinde de önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Bu sınavın sektör temsilcilerinin azmi sayesinde başarıyla geride kaldığını belirten Kaplan, "Pandemi dönemi tüm sektörler gibi halıcılığı da çok etkiledi. Ama biz sürekli çaba göstererek, bu süreci iyi yönettik." dedi.

Geçen yıl Türkiye'den gerçekleştirilen halı ihracatının 2 milyar 604 milyon 648 bin dolar olduğunu anımsatan Kaplan, şunları kaydetti: "2020 yılı zorlu bir yıl oldu. Sadece pandemiyle ilgili sıkıntılar değil ihracatçılar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ancak alınan önlemler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat girişimleriyle birçok ülkede yaşanan sıkıntılar giderildi. 2020 yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti. 2021 yılı için de 3 milyar dolarlık hedef belirledik. Türk iş dünyası, zorlu dönemlerden başarıyla çıkar. Geçen sene bunun en güzel örneği. O yüzden yeni yılda dersimize iyi çalışarak yeni hedefleri de yaklarız."

Kaplan, dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin yüzünü ağartan halı üreticisi ve ihracatçılarının her türlü takdiri hak ettiğini anlatarak, sektör temsilcilerinin 180'den fazla ülkeye Türk halılarını ulaştırdığını bildirdi.

Halıcıların zorlu süreçlerden başarıyla çıkmasındaki en önemli etkenin çalışmak olduğunu dile getiren Kaplan, "Bizim sektörümüzde en zorlu dönemlerde bile iş adamlarımız adeta arı gibi çalışarak süreci yönetiyor. Mesela bir ülkede sorun yaşamamız bizi çok etkilemiyor. Çünkü hep alternatif pazarlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sürekli yeniliğe açık olan sektörümüz, farklı farklı ülkelerde gurur kaynağımız oluyor." diye konuştu.

"Türk malları temizdir, sorun olmaz algısı benimsendi"

Salahattin Kaplan, özellikle gelişmiş ülkelerde salgın döneminde hijyenin öne çıktığına dikkati çekti. Bu anlamda da Türk halıcılarının ürünlerindeki hijyen vurgusu ve hassasiyetinin Türk mallarını ön plana çıkardığını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Elbette halı başarısında, pandemi sürecindeki hijyen vurgusu etkili oldu. Bu süreçte hijyenik ortamlar için halı adeta olmazsa olmaz demektir. Türk halısı şu anda birçok pazarda aranan marka oldu. Dolayısıyla pandemi etkisinin devam ettiği 2021 yılında da yine ürünlerimiz önemli konumda varlığını sürdürecek. Ayrıca pandemi bitse bile insanların kafasında 'Türk malları temizdir, sorun olmaz' algısı benimsendi. Bu yüzden 2021 yılının sektörümüz açısından oldukça verimli geçeceğini ümit ediyoruz."