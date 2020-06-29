Türk halısına Fransız kalmadı!

Fransa’nın Strazburg şehrinden İstanbul’a 37 yıl önce gelen Florence Heilbronn Öğütgen, turist olarak sokaklarında gezindiği tarihi Kapalıçarşı’da bir gün bir dükkânı olacağını hayal edebilir miydi?

Şimdi o, Kapalıçarşı’nın tek kadın halıcısı... Öğütgen, Kapalıçarşı’daki ‘Tradition Carpet’ adlı dükkânında el yapımı halı ve kilimleri müşterilerle buluşturuyor.

Yüzlerce yıllık geçmişiyle turizmin gözbebeği olan Kapalıçarşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde yeniden kapılarını açtı. Milliyet olarak Kapalıçarşı’nın tek kadın halıcısı olan Tradition Carpet’ın sahibi Florence Heilbronn Öğütgen’i bulup, hikâyesini kendisinden dinledik. Öğütgen, “Türkiye’ye alıştım. Burası da artık yuvam oldu” diyor.

‘Öğrenmek istiyorlar’

37 yıl önce turist olarak Türkiye’ye geldiğini anlatan Heilbronn Öğütgen, 1984 yılında evlenerek İstanbul’a yerleştiğini belirtiyor. Öğütgen, “Eşim de halıcılıkla uğraşıyor. 1998 yılında dükkâna ben geçtim. O günden bu yana Kapalıçarşı’da halıcılık yapıyorum. Çarşıdaki tek kadın halıcı benim. Kuyumcu dükkânlarını işleten kadınlar da var fakat sadece kadın olarak ben halıcılık yapıyorum” diyor.

Türkiye’ye yerleşmeden önce Fransa’da bir mağaza zincirinde çalıştığını belirten Öğütgen, Paris’te bir gazetecilik okulunda okuduğunu, Gazetecilik ve Uluslararası İlişkiler mezunu olduğunu ifade ediyor. “Türkiye’yi beğeniyorum. Alıştım artık burası da yuvam oldu” diyen Öğütgen, şöyle anlatıyor:

“Kapalıçarşı’daki dükkânımızda halı ve kilimleri yabancı turistlere satıyoruz. Bunun yanı sıra Fransız olduğum için müşterilerim çoğunlukla Türkiye’de yaşayan yabancılar oluyor. Müşterilerimiz bize de güveniyorlar. Uygun fiyattan ürün sunuyoruz. Yabancılar dekoratif amaçlı olarak ürünlere bakmanın yanı sıra bu ürünleri öğrenmeye de meraklı oluyorlar.”

En çok kilim satışı var

Halı ve kilimleri görerek almanın önemine değinen Öğütgen, “Ürünlerde malzeme önemli. El ve makine yapımı ürünler farklı oluyor. Bunları da müşterilere ürünleri göstererek anlatıyoruz. Halıların fiyatlarını belirlemede önemli olan nokta ölçüleri oluyor. Halı ve kilim fiyatları 100 euro’dan başlıyor 2-3 bin euro’ya kadar çıkıyor” diyor.

Halı ve kilimlerin Türkiye’de yaptırıldığını söyleyen Öğütgen, şöyle anlatıyor:

“Sattığımız halıları Anadolu’nun çeşitli köylerinden ve toptancılardan alıyoruz. Müşteriler şimdilerde daha çok kilim satın alıyor. Kilimi de bulmak zor oluyor. Satmak için 30 ila 50 yıllık kilim ve halılar alıyoruz. Antika değil ama orta yaşlı oluyorlar.”

‘Alışmak zaman alır’

Pandemi süreci nedeniyle şu sıralar işlerin durgun olduğunu belirten Florence Heilbronn Öğütgen, şöyle devam ediyor:

“Normalleşme dönemiyle birlikte haziran ayı başında Kapalıçarşı faaliyetlerine başladı. Şu anda birçok dükkan temizlik, tadilat veya sayım yapıyor. Eylül ayından önce çok fazla hareketlilik beklemiyoruz. İnsanların da yeni döneme alışması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak.”