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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk-İş'ten ücretsiz izin ile ilgili önemli açıklama: Kötüye kullanan varsa bize bildirin
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    19.04.2020 - 10:11 |

    Türk-İş'ten ücretsiz izin ile ilgili önemli açıklama: Kötüye kullanan varsa bize bildirin

    Önümüzdeki 3 ay süreyle işten çıkarmayı yasaklayan ve ücretsiz izni mümkün kılan yasa uygulamaya geçti. Türk-İş de, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağıyla ilgili olarak çalışanlara çağrıda bulundu.

    Türk-İş'ten ücretsiz izin ile ilgili önemli açıklama: Kötüye kullanan varsa bize bildirin

    Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, “Öncelik kesinlikle kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği imkânı varken, işverenlerin ücretsiz izne başvurmayacağını düşünmek istiyoruz. Buna karşın ücretsiz iznin bazı işverenler tarafından kötüye kullanıldığı görülürse, üyelerimiz bu durumu sendikalarına bildirsin. Sendikalarımız bu bilgileri konfederasyonla paylaşacak. Konfederasyonumuz da gerekli yasal süreci başlatacak, sürecin takipçisi olacağız” dedi.

    İŞÇİYİ DAHA ÇOK KORUYOR

    Hürriyet'in haberine göre; Zora düşen işletmelerin ve işverenlerin kısa çalışmaya başvurması gerektiğini kaydeden Kavlak, şunları söyledi: “Asgari ücretle çalışan bir işçiye kısa çalışma ödeneğinden minimum bin 752 TL, maksimum 4 bin 381 bin TL ödenebiliyor. Böylece hem çalışanımız nispeten maaşının bir bölümünü alabiliyor hem de zorlanan işveren için ekstradan bir yük gelmiyor. Bir kafa karışıklığı olmasını istemiyoruz, imkânı olan ve zorlanan herkes bu düzenlemeye başvurmalı. Bu imkân varken başvurmamak, çalışan için büyük kötülüktür. Onları daha düşük bir gelire mahkum etmektir. Bu nedenle suiistimal olduğu görülürse teşkilatlarımız aracılığıyla, sendikalarımız aracılığıyla takip edeceğiz ve gereğini yapacağız.”

     

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