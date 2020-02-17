Türk kobiler dijital atakta

Türkiye’de Kobilerin dijital skoru yükseliyor. Vodafone Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlatılan ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ sonrasında, Türkiye’nin dijital skoru 53’ten 69’a yükseldi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye’de Kobilerin dijitalleşme konusunda istekli olduklarını belirterek, TOBB iş birliğiyle başlattıkları Dijital Dönüşüm Hareketi’nde son bir yılda 6 bin şirketin skorunu ölçtürdüğünü, dijital skorun 53’ten 69’a yükseldiğini, bunu 75’e çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları daha fazla sayıda işletmeye ulaştırmak itediklerini dile getiren Şahin, “Bu sayede Kobilerin dijitalleşmeyi kullanarak verimliliği artırmak, tasarruf sağlamak, rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları yol haritasını birlikte çiziyoruz. Fırsatları yakalayabilmeleri için destek oluyoruz. Bu projeyle Kobilerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Dijital skorunu hesaplatan firmalara çıkan sonuçlara göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimiliklerini artırabilmeleri için yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz” dedi.

Yüzde 20 tasarruf

Şahin, Vodafone Business olarak işletmelerin dijital iş ortağı olmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Dijital Hizmetler, Dijital Operasyonlar, Dijital Teknoloji Platformları ve Bilgi Güvenliği olmak üzere dört ana kategoride uçtan uca hizmetler sunuyoruz. Servislerden bir yılda 1 milyonun üzerinde kurum yararlandı. Dijital Dönüşüm Hareketi ile 1 yılda 6 bin şirketin dijital skorunu ölçtük. Hizmetlerimizle Kobilere yüzde 20 tasarruf imkanı sunuyoruz. Türkiye ekonomisine de katkımız oluyor. Kobilerin işlerini uzaktan takip etmelerini de sağlıyoruz” diye konuştu.

Şahin, Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmelerin ise tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 1 yılda 17 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladıklarını da kaydetti.

Çözümlerini Tır’la şehirlere tanıtıyor

Şahin, yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarları İTÜ Vodafone Future Lab’in de 1.5 yıl içinde konuk ettiği kişi sayısının bini, firma sayısının da 320’yi aştığını dile getirerek, Future Lab’de sunulan dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla yola çıkan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın yaklaşık 3 ayda 8 bin kilometre yol kat ederek 12 şehirde 10 binden fazla kişiye ulaştığını aktardı. Şahin, tır’da sergilenen çözümleri bu yıl yenileyeceklerini de belirtti.

‘20 robot çalıştırıyoruz’

Robotik, yapay zeka ve nesnelerin interneti alanlarında da çalışmalar yaptıklarını aktaran Şahin, “Gelecek 10 yıl içinde dijital teknolojilerin yarattığı ekonomik değerin 100 trilyon doları aşması bekleniyor. 2022’ye kadar da insanların yaptığı 75 milyon işi makineler devralacak. Geçen yıl Çin’de sadece 155 bin robot işe başladı. Bizim de şirketimiz içinde robotik süreçlerimiz var. Rutin işlerimizi ‘Octo’ projesi ile robotik hale getirdik. Şirketimizde çalışan 20’nin üzerinde robotumuz var. Finans, operasyon, insan kaynakları gibi bölümlerde rutin işleri yapıyorlar. Yapay zeka asistanımız ise TOBİ” dedi.