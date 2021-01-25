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25.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türk müteahhidi 5.4 trilyon $’lık proje peşinde...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun Ocak 2021 sayısını yayınladı. Raporda Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde 2021 yılı ve sonrası için bilinen ve planlanan 5.4 trilyon dolar büyüklüğünde projenin olduğuna dikkat çekildi.

Türk müteahhidi 5.4 trilyon $’lık proje peşinde...

 

‘2021’in Başında Endişe ve Umut Bir Arada’ başlığı ile yayınlanan analizde, 2021 yılı için en fazla iş potansiyeli taşıyan ilk üç pazarın, Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu belirtildi. Raporda, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde söz konusu tablonun, finansman temini ve yapıcı diplomasinin önemini öne çıkardığının altı çizildi.

Türkiye ilk 10’da yer alacak

Raporda, “En büyük pazarın 1.2 trilyon doların üzerinde bir portföyle Suudi Arabistan olacağı öngörülmektedir. Ülkeyi yaklaşık 700 milyar dolar sözleşme tutarıyla BAE ve 400 milyar dolar sözleşme tutarı ile de Nijerya izlemektedir. Bu ülkeleri Mısır ve Irak takip ederken; Kuveyt, Türkiye, Güney Afrika, Katar ve İran da bu çerçevede ilk 10 arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

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