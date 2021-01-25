Türk müteahhidi 5.4 trilyon $’lık proje peşinde...

‘2021’in Başında Endişe ve Umut Bir Arada’ başlığı ile yayınlanan analizde, 2021 yılı için en fazla iş potansiyeli taşıyan ilk üç pazarın, Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu belirtildi. Raporda, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde söz konusu tablonun, finansman temini ve yapıcı diplomasinin önemini öne çıkardığının altı çizildi.

Türkiye ilk 10’da yer alacak

Raporda, “En büyük pazarın 1.2 trilyon doların üzerinde bir portföyle Suudi Arabistan olacağı öngörülmektedir. Ülkeyi yaklaşık 700 milyar dolar sözleşme tutarıyla BAE ve 400 milyar dolar sözleşme tutarı ile de Nijerya izlemektedir. Bu ülkeleri Mısır ve Irak takip ederken; Kuveyt, Türkiye, Güney Afrika, Katar ve İran da bu çerçevede ilk 10 arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.