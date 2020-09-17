Türk Reasürans A.Ş 1 yaşında

Türk Reasürans AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomik Program kapsamında "Ekonomik Dengelenme" ve "Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile kurulan Türk Reasürans AŞ, ilk yılını geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren, başarılarla dolu 1 yılı geride bıraktıklarını belirterek, kuruluşlarının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra esas faaliyetlerine başladıklarını ve sektörle birlikte önemli işlere imza attıklarını bildirdi.

Eren, "Sigortacılık sektörünün profesyonellerinden oluşan ekibimiz ve hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışımız sayesinde, dönem ve koşullar ne olursa olsun, güvenilir bir iş ortağı olma hedefimizi de büyük bir gayretle gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk global Türk markası olma hedefine ulaşacağız”

Selva Eren, 17 sigorta şirketinin tretelerine iştirak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İhtiyari risklerde sektöre 8 ay gibi kısa bir sürede önemli bir tutarda kapasite sağladık. Yine bu dönemde, DASK’ın teknik işleticiliğini devraldık. Bu çok önemli kurumumuza değer katacak birçok projeye yakın zamanda imza atacağız. TARSİM gibi sektörümüzün önemli birçok kurumunun reasürans faaliyetlerine katkıda bulunduk, reasürans anlaşmalarında yer aldık. Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın reasürans yapısını hayata geçirdik, ürünün yeniden yapılandırılarak çok daha geniş kitlelerle buluşturulmasına katkıda bulunduk.”

Türk Reasürans AŞ’nin ilk 6 aydaki prim üretiminin 597 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Eren, yıl sonu hedefinin 1 milyar TL’nin üzerine çıkarmak olduğunu bildirdi.

Eren, 30 Haziran 2020 itibarıyla ile dönem karının 29.6 milyon TL olarak gerçekleştiğini, bunun da yüzde 13'ünün öz sermaye karlılığına tekabül ettiğini ifade ederek, “Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde imza attığımız başarı öykülerini, tüm paydaşlarımızla birlikte yazdık. Ülkemiz ve sektörümüz adına, hayata geçirmek üzere var gücümüzle çalıştığımız yeni birçok projemiz de gündemimizde. Dokunduğu her noktada tüm paydaşları adına fark yaratan sonuçlar üretmeyi hedefleyen ve sektöre dinamizm getiren Türk Reasürans AŞ’nin ortaya koyduğu misyonu, vizyonu ve gelecek hayallerini paylaşan tüm paydaşlarımızla birlikte, ‘İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma’ hedefine ulaşacağız.” değerlendirmesinde bulundu.