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12.01.2021 - 12:39 |

Türk sağlık sektörü pandemide tam not aldı

Türk sağlık sektörü en zorlu sınavını pandemi sürecinde verdi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sağlık sistemi çökerken, Türkiye bu anlamda örnek oldu.

Türk sağlık sektörü pandemide tam not aldı

 Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk "Devletin attığı adımlar ve özel sektörün hayata geçirdiği yatırımlar ile bu süreci en ağrısız şekilde atlatıyoruz. Biz hastane olarak tüm imkanlarımız ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık sektörü olarak önemli bir sınav veriyoruz ve bu anlamda tam not aldık diyebiliriz" dedi.

Türkiye, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için aldığı sıkı tedbirler ve güçlü sağlık sistemi ile dünyada örnek ülke konumuna geldi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında birçok hastane ciddi anlamda bir sınav verdi. Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde sağlık sistemi çökerken, Türkiye'deki kamu ve özel hastaneler gerek alt yapıları gerekse de verdikleri hizmetler ile vatandaşları mağduriyetten kurtardı. Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk, son yıllarda gerçekleşen yatırımlarla birlikte Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyada önemli bir konuma yükseldiğini belirtti. Özellikle pandemi sürecinde bunun net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Seçim Öztürk "Ülkemiz pandemi sürecinde çok hızlı aksiyon aldı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hastane koridorlarında tedavi olmaya çalışan insanlar gördük. Hem özel sektör hem de devletin yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi anladık. Türkiye bu süreçte dünya nezdinde tam not aldı" diye konuştu.

ÖZVERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk, kendilerinin de bu dönemde ciddi yatırımlara imza attığını belirterek "Kendi PCR laboratuvarlarımız kurduk. Kısa sürede hizmet vermeye başladık. Adeta bu dönemde seferberlik ilan ettik. Özellikle çalışanlarımız ve doktorlarımız büyük özveri gösterdi. Birçok doktor arkadaşımız salgına yakalandı. Adeta hayatlarını hiçe sayarak, mesleklerini gereğini yerine getirmek için uğraş verdi. Yoğun bakım ünitelerimiz tam kapasite hizmet verdi" dedi.

TÜM HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Yaşanan bu zorlu pandemi döneminde Şafak Hastaneleri olarak tüm hizmetler vermeye devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Seçim Öztürk "Tüm branşlarda polikliniklerimiz ve ameliyatlarımız devam etti ve ediyor. Nihayetinde yalnızca koronarivüs hastanesi olmadık. Biz bu süreci en özverili şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

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