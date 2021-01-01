Türk Telekom, 2020’de Türkiye’ye değer kattı

“Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesinde, 75 gönüllü eğitmen ile 4 bin kadına dijital pazarlama eğitimleri veren Türk Telekom, kadınların kariyer yolculuğunda 2020 yılında da yanlarındaydı. Türk Telekom’un, ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ prensibiyle hayata geçirdiği, ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması 10 bin aktif görme engelli kullanıcıya ulaştı. 2 bine yakın kitap ve dünyaca ünlü 20 tabloya sesli erişmeyi olanaklı kılan uygulamaya, 2020’de ilaç barkodu okuma özelliği eklendi.

Türk Telekom’un az gören çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Günışığı projesi ise 2020’nin ilk 3 ayında ‘Okulumda Günışığı Seminerleri’ ile 13 binden fazla öğrenciye, yaklaşık 700 öğretmene ulaştı.