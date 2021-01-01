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01.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türk Telekom, 2020’de Türkiye’ye değer kattı

Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla projeler üreten Türk Telekom, 2020’de de binlerce insanın hayatına dokundu. İnternet ve e-ticaret eğitimi verdiği kadınların kariyer yolculuğuna, görme engelli bireylerin kitaplara ve sanat eserlerine ulaşmasına, amatör sporculara destek oldu, arama kurtarma ekibi TTAKE ile afet zamanlarında hayat kurtardı.

Türk Telekom, 2020’de Türkiye’ye değer kattı

“Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesinde, 75 gönüllü eğitmen ile 4 bin kadına dijital pazarlama eğitimleri veren Türk Telekom, kadınların kariyer yolculuğunda 2020 yılında da yanlarındaydı. Türk Telekom’un, ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ prensibiyle hayata geçirdiği, ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması 10 bin aktif görme engelli kullanıcıya ulaştı. 2 bine yakın kitap ve dünyaca ünlü 20 tabloya sesli erişmeyi olanaklı kılan uygulamaya, 2020’de ilaç barkodu okuma özelliği eklendi. 

Türk Telekom’un az gören çocukların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Günışığı projesi ise 2020’nin ilk 3 ayında ‘Okulumda Günışığı Seminerleri’ ile 13 binden fazla öğrenciye, yaklaşık 700 öğretmene ulaştı.

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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