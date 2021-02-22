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22.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türk Telekom online işlemler 47 milyona ulaştı

Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformu, 2020 yılında da müşterilerin tercihi oldu.

Türk Telekom online işlemler 47 milyona ulaştı

Online İşlemler’ uygulamasının indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyona ulaştı. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon olurken, işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildi. 2020’de Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar yüzde 71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış oldu.

Self servis uygulama

Türk Telekom’un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunuluyor.

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