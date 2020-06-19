Türk Telekom Prime ile arabalı sinema

Birkaç ay önce vizyona girmesine rağmen pandemi nedeniyle kısa süre gösterimde kalan Bedran Güzel’in yönettiği, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol’un oynadığı Bayi Toplantısı filmi izleyiciyle buluşacak. Türk Telekom Prime müşterileri saat 21.00’de başlayacak filmi arabaları içinde izleyebilecek.

Ücretsiz düzenlenecek



23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, salı ve perşembe akşamları Ortaköy Açık İSPARK’ta yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, 0507 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecekler.