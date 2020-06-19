BİST112.4950.00EURO7.690.06USD6.850.04ALTIN380.280.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk Telekom Prime ile arabalı sinema
    ABONE OL
    19.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Telekom Prime ile arabalı sinema

    Türk Telekom Prime, 2016’dan beri düzenlediği Prime Açık Hava Sineması etkinliğini bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak Prime Arabalı Sinema Gecesi’ne dönüştürdü. Prime Arabalı Sinema Gecelerinin ilk etkinliği 23 Haziran’da Ortaköy Açık İSPARK’ta gerçekleşecek.

    Türk Telekom Prime ile arabalı sinema

    Birkaç ay önce vizyona girmesine rağmen pandemi nedeniyle kısa süre gösterimde kalan Bedran Güzel’in yönettiği, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol’un oynadığı Bayi Toplantısı filmi izleyiciyle buluşacak. Türk Telekom Prime müşterileri saat 21.00’de başlayacak filmi arabaları içinde izleyebilecek.

    Ücretsiz düzenlenecek

    23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, salı ve perşembe akşamları Ortaköy Açık İSPARK’ta yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, 0507 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecekler.

    Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi bulunamadıAdana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karaköy’de ‘yeni normal’ denetimi

    Karaköy’de ‘yeni normal’ denetimi

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    LGS ve YKS günleri ‘sınırlı’ yasak var

    LGS ve YKS günleri ‘sınırlı’ yasak var

    Sıradaki Haber