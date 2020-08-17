Türk Telekom’dan 50 gence staj imkânı

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği Türk Telekom START programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık. Bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin Türk Telekom’da staja başlamasını planlıyoruz” diye konuştu.

Yeni nesil çalışma

Program kapsamında gençler, telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma, oyunlaştırma, yazılı iletişim, sunum becerileri, Office Programları gibi birçok alanda eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Yeni nesil çalışma süreçlerinden tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile gelişimleri desteklenecek START’lar, proje fikri geliştirme, tasarlama ve stajları boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sunma imkânı bulacaklar.