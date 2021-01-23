23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk Telekom’dan akıllı sağlık takibi
Türk Telekom, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “LIGHT” mobil uygulamasını hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre projeye, hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskte 540 hasta katıldı.
Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Türk Telekom olarak insana değer veren ve onları değerli hissettiren işlere odaklanıyoruz. LIGHT uygulamamız, akıllı cihazları kullanarak hastalık risklerini azaltabilmenin mümkün olduğunu gösterdi” dedi. Proje Koordinatörü Dr. Ahmet İlker Tekkeşin ise şunları kaydetti:
“Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik eden Türk Telekom ile ‘önleyici hekimlik’ kapsamında çok önemli bir iş birliğine imza attık. Bir yılın sonunda, bu bilimsel çalışma ile hastaların düzenli kullandıkları uygulama ile kardiyak risklerinde önemli bir düşüş saptadık.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.