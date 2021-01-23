Türk Telekom’dan akıllı sağlık takibi

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Türk Telekom olarak insana değer veren ve onları değerli hissettiren işlere odaklanıyoruz. LIGHT uygulamamız, akıllı cihazları kullanarak hastalık risklerini azaltabilmenin mümkün olduğunu gösterdi” dedi. Proje Koordinatörü Dr. Ahmet İlker Tekkeşin ise şunları kaydetti:

“Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik eden Türk Telekom ile ‘önleyici hekimlik’ kapsamında çok önemli bir iş birliğine imza attık. Bir yılın sonunda, bu bilimsel çalışma ile hastaların düzenli kullandıkları uygulama ile kardiyak risklerinde önemli bir düşüş saptadık.”