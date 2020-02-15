Türk Telekom’dan hızlı kampanya

Türk Telekom’un Efsane Tarifeleri 20 GB’a kadar internet seçeneğiyle kullanıcılarını dijital dünyanın yıldızı yapacak fırsatlar sunuyor. Efsane Tarifelerde 1000 dakika ve 1000 SMS’in yanı sıra her türlü ihtiyaca hitap edecek bol gigabyte’lı internet seçenekleri bulunuyor. Türk Telekom, ‘Cep telefonumdan doya doya müzik de dinlerim, dizi de seyrederim, online oyun da oynarım’ diyen kullanıcıları için 8 GB’dan 20 GB’a kadar 3 farklı tarife seçeneği sunuyor. Efsane tarifelerin fiyatları şöyle: 1000dk+1000SMS+8GB: 29 TL, 1000dk+1000SMS+12GB: 35 TL, 1000dk+1000SMS+ 20GB: 45 TL. Türk Telekom’a yeni abone olan ya da numarasını taşıyan kullanıcılar, Efsane tarifelerle birlikte e-dergi uygulamasını da internet paketinden düşmeden kullanma şansını elde ediyor.