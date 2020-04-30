Turkcell 2020 yılına hızlı başlangıç yaptı

Şirketin FAVÖK’ü (faiz, vergi ve amortisman öncesi karı) 2.8 milyar TL olurken, FAVÖK marjı ise yüzde 42.2’ye yükseldi. 2020 yılı ilk çeyrek net kârı da 873 milyon TL oldu. Turkcell, birinci çeyrekte 679 bin yeni faturalı müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını da yüzde 63’e çıkardığını açıkladı.

873 milyon TL kâr

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, telekom sektörünün hayati öneminin bir kez daha yaşanarak deneyimlendiği bu dönemde 2020’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Konsolide bazda gelirlerinin 6.7 milyar TL’ye ulaştığını belirten Erkan, “873 milyon TL’ye ulaşan net kârımız ise geçen yılın aynı çeyreğinde oluşan Fintur satış kârını hariç tutarak değerlendirdiğimizde yüzde 93 arttı. Mobil kullanıcı başına gelir (arpu) büyümemiz yıldan yıla yüzde 21.5 artarak 46.3 TL’ye ulaştı” dedi.

Abonede 20 yılın rekoru

Erkan, bu yılın ilk çeyreğinde son 20 yılın en iyi ilk çeyrek performansını göstererek 679 bin yeni faturalı müşteri daha kazandıklarını da aktararak, ilk üç ayda 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedeflerinin yüzde 60’ından fazlasını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnternette trafik hızlandı

Evden çalışma ve uzaktan eğitimin başlaması ile fiber hızında internete olan talebin hızla arttığına da işaret eden Murat Erkan, şunları söyledi:

“Son dönemde şebekemizdeki trafik yüzde 35 arttı. 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımının bazı günler rekor kırarak, mart ayı ortalamasında 13 GB’a yükseldiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız fiber hızında internete ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacın en büyük göstergesi Superbox abonesindeki artış. Bugün Türkiye’nin her köşesinden 400 bin kişi ve küçük şirket yüksek hızlı internet kullanmak için Superbox’ı tercih ediyor” diye konuştu.

BiP kullanımı 10 kat arttı

Murat Erkan, ödeme platformları Paycell’de mart ayında gerçekleşen işlem hacmindeki artışın yıldan yıla yüzde 146 ile tüm zamanların en yükseğine ulaştığını da aktardı. Dijital servisler bu çeyrekte tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdü. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 artışla mart ayında 6.5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3.6 milyon dakika ile rekor kırdı.

İş ortaklarına destek

Koronavirüsle mücadele için 26 milyon TL’lik destek paketi hazırladıklarını, kapatılan AVM mağazalarına ve çalışma saatleri kısaltılan mağazalara, istihdamın korunması amacıyla destek verdiklerini kaydeden Erkan, “Biz gücümüzü müşterilerimizden ve on binlerce kişiye istihdam sağlayan ekosistemden alıyoruz. İş ortaklarımıza destek olmayı ve istihdama katkıyı bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.