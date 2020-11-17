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17.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Turkcell’den 24 ilde çocuklara hediye kitap

Turkcell, ara tatilde daha keyifli vakit geçirebilmeleri için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlatıyor.

Turkcell’den 24 ilde çocuklara hediye kitap

Turkcell açıklamasına göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illerinde geçerli olacak kampanya kapsamında ara tatilin başlangıcı 16 Kasım’dan itibaren 140 bin kitap ve ayraç hediye edilecek.       

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, proje kapsamındaki illerde bulunan 181 Turkcell mağazasının birinden veya “turkcell.com.tr” üzerinden alışveriş yapması yeterli olacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Aara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik” dedi.

 

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