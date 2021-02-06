Turkcell’den kamuya özel bulut hizmeti

Turkcell açıklamasına göre, özel veri merkezi ve bulut alanı ile kamuya ait veriler internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış kamu bulut platformunda tutulacak ve platformda kullanılacak cihazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak. Kurumlar, kamu buluttan yararlanarak kendi altyapılarını yönetebilecek; gerek görmeleri halinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri servislerinden yararlanabilecek. Ayrıca tüm bulut altyapısının yönetimini tek ekrandan sağlama, uçtan uca otomasyon ve anında kurulum imkanına da sahip olacaklar. Kurumlar dönemsel olarak yüksek kaynaklara ihtiyaç duyduklarında, ölçeklenebilir altyapılar sayesinde kapasitelerini uzaktan ve anında artırabilecek.

En yüksek güvenlik

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell olarak Türkiye’nin verisini yerli ve milli tesislerinde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruduklarını belirterek, “Kamu kurumlarımızın ihtiyacından yola çıkarak Ankara veri merkezimizde kamuya özel bulut alanı oluşturduk. Dijital İş Servisleri şirketimizi iki yıl önce tam da bu nedenle hayata geçirdik. Şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek tek elden çözüm üretmek en büyük amacımız” dedi.

Milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2019’da yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği tebliğine ve bu tebliğe istinaden yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uygun olarak tasarlanan ve hayata geçirilen “Kamu Bulut” hizmeti, yetkili hesap yönetimi, çift faktörlü kimlik doğrulama, belirli IP’lerden erişim, yedekleme ve veri depolama altyapılarında şifreleme opsiyonlarının yanı sıra olası ataklara karşı fiziksel güvenliğe ek olarak birçok güvenlik ve veri yedekleme önlemlerinin alındığı teknolojilere sahip olması ile güvenlik açısından önemli faydalar sağlıyor.