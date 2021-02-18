Turkish Cargo ile ihracat uçuyor

Aycı, “Hava kargo taşımalarında 50 kat daha değerli ürünler yer alıyor. Katma değeri çok yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak, ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyoruz. İhracatçının en büyük destekçisi olarak Türkiye’nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.



Katma değerli ürün



THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, bayrak taşıyıcı hava kargo şirketinin, Anadolu’nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen ürünleri dünyada 100’den fazla ülke ve 300’den fazla noktaya ulaştırdığı belirtildi.



Açıklamada, kampanyanın sadece aralık ayı raporlarına göre ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan kargo miktarında yüzde 47 gibi planlananın çok üzerinde büyüme gerçekleştiği, 400 milyon dolara yakın tutarda yüksek katma değerli ürün ihracatı yapıldığı kaydedildi.



Turkish Cargo, ihracata olan katkısını sadece yüksek teknolojili ve katma değerli taşımalar ile değil ürün ayırt etmeksizin gerçekleştiriyor. Hava kargo markası, Adana ve Osmaniye’nin dağlarında yetişen matsutake mantarlarını Asya ülkelerine, polen taşıyıcı bombus arılarını Antalya’dan alıp dünyanın bir başka noktasına taşıyor. Toros yaylalarında yetişen Türk kirazları, Turkish Cargo tarafından 3 saatte Norveç’e taşınıp 2 binden fazla markette tüketime sunuluyor. Chester türü Türk böğürtlenleri Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong’a taşınıyor. İncirler, Avrupa ve Asya ülkelerine raf ömürleri özenle korunarak ulaştırılıyor.