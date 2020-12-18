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18.12.2020 - 11:31 | | AA

Türkiye 11 ayda 38 milyon dolarlık çam fıstığı ihracatı yaptı

Türkiye'nin 11 ayda gerçekleştirdiği çam fıstığı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 38 milyon 623 bin dolara çıktı.

Türkiye 11 ayda 38 milyon dolarlık çam fıstığı ihracatı yaptı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği veriye göre, Türkiye'nin 2018'de çam fıstığı ihracatı 26 milyon 511 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2019'da ise çam fıstığı ihracatı 28 milyon 739 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın 11 ayında ise çam fıstığı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 24 milyon 953 bin dolardan 38 milyon 523 bin dolar olarak gerçekleştirdi. Miktar bazında ise yüzde 33 artışla 455 tondan 606 tona çıktı.

İhracat artışında İtalya başı çekti. Söz konusu dönemde İtalya'ya ihracat yüzde 93 artarak 15 milyon 353 binden 29 milyon 634 bin dolar oldu. Bu ülkeyi 4 milyon 907 bin dolarla Almanya ve 1 milyon 636 bin dolarla İspanya izledi.

"Erken hasat rekolte kaybına neden oluyor"

İzmir'de çam fıstığı ihracatı yapan Önder Özdemir, AA muhabirine, ürünün kilogram fiyatının ortalama 58-60 avro seviyesinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de çam fıstığını çok erken toplandığını belirten Özdemir, "Biz maalesef eylül, ekim, kasım gibi hasat yapıyoruz. Bu da ürünün kalitesini düşürüyor. Bu ürünün aralık ayında hasat edilmesi gerekiyor. Erken hasat rekolte kaybına neden oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin çam fıstığında önemli üreticiler arasında yer aldığına belirten Özdemir, "Bizimle beraber İtalya, İspanya ve bir miktarda Fransa'da var. Ancak bu yıl İspanya'da hiç ürün yok. Portekiz'de de ürün yok." ifadelerini kullandı.

"Kilosu 500 liraya yaklaştı"

Türkiye'nin önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda da ürünün hasadı tamamlandı. Yaylaya yakın Yukarıbey Mahalle Muhtarı Yusuf Doğan ise "Rekolte önceki seneler oranla düştü ancak fiyatı üreticileri memnun etti. Kilosu neredeyse 500 liraya yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

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