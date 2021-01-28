Türkiye bin 297 uçuş ile Avrupa'nın zirvesinde

Aynı gün İstanbul Havalimanı ise en yoğun havalimanı oldu. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "EUROCONTROL ağında 26 Ocak günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu" dedi.