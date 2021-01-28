MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye bin 297 uçuş ile Avrupa'nın zirvesinde
ABONE OL
28.01.2021 - 10:58 | | DHA

Türkiye bin 297 uçuş ile Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre, 26 Ocak Salı günü tüm havalimanlarından transit uçuşlarla birlikte hava sahasında gerçekleşen bin 297 uçuş ile Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Türkiye bin 297 uçuş ile Avrupa'nın zirvesinde

Aynı gün İstanbul Havalimanı ise en yoğun havalimanı oldu. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "EUROCONTROL ağında 26 Ocak günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu" dedi.

Yaşlı adam televizyon yüzünden karısını baltayla yaraladı!İzmir’de yaşayan yaşlı çift arasında televizyon izleme sebebiyle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, 70 yaşındaki adam karısını baltayla ağır yaraladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldı

Son dakika... Türkiye 'ilk kez oldu' deyip duyurdu! NATO uçağına yapıldı

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İŞKUR, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İŞKUR, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Sıradaki Haber