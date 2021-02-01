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01.02.2021 - 17:45 |

Türkiye dahil birçok ülkeye damga vurdu! Clubhouse 1 milyar dolara ulaştı

ABD'de geliştirilen ve kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği "Clubhouse" adlı yeni sosyal medya platformu, Türkiye dahil birçok ülkede hızla büyüyor. Kısa süre içinde büyük miktarda yatırım alan uygulamanın piyasa değeri de 1 milyar dolara ulaştı.

Türkiye dahil birçok ülkeye damga vurdu! Clubhouse 1 milyar dolara ulaştı

Mart 2020'de Twitter'a "sesli alternatif" olarak çıkan ve sadece davetle üye olunabilen uygulamanın haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyona ulaştığı açıklandı.

Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var. Her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor.

Kullanıcıların "ellerine kaldırarak" söz aldığı uygulama sadece Apple'ın uygulama mağazasından indirilebiliyor. Uygulamanın gördüğü ilgi, Covid-19 salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve "sohbet sıcaklığı" sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ABD'de aralarında Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Drake ve Jared Leto gibi çok sayıda ünlünün üye olduğu uygulamanın Japonya'da bir numaraya yükselmesinde ülkenin en büyük alışveriş sitesinin sahibi Yusaku Maezawa'nın büyük payı olduğu belirtiliyor.

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Japonya'da en çok indirilen uygulama oldu

Uygulamanın hızla büyüdüğü ülkelerden birisi de Japonya. Ülkede Apple Store'da en çok indirilen uygulama haline gelen Clubhouse için "Bit pazarı" uygulaması Mercari'nin CEO'su Şintaro Yamada, Twitter mesajında Clubhouse'un gördüğü ilgi için "Sosyal medyanın gücünde her alanda bir patlama yaşanıyor" dedi. Reuters haber ajansı, uygulamanın yaygınlaşmasıyla ilgili haberinde "Bu büyümenin üyelerin kendilerini özel hissetme duygusunu silip silmeyeceğini görmek için beklemek gerekiyor" yorumunu yaptı.

İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Canım fedaOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Gezer (18), şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını görünce 4 metre yükseklikteki tentenin demirlerine tırmanıp bayrağı düzeltti. Gezer, "Bu hareketimden dolayı gururluyum. Bayrağımıza canım feda" dedi.
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