Türkiye en hızlı toparlanan beşte

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından çevrimiçi düzenlenen “Ufuk 2020 & Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı”nda sanayi üretim verisini değerlendiren Varank, şunları kaydetti:

“Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici. Aylık artış yüzde 17,6 olarak gerçekleşti, mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, haziranda da tekrarladı. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş görülüyor. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.”

Reel sektör cephesinin de temmuz ayında vites yükseltmeye devam ettiğini aktaran Varank, “Üretimin temel girdilerinden olan elektrik tüketimi verileri artış eğiliminde. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, hazirana göre yüzde 7 daha fazla. Hatta temmuz tüketimi, pandemi öncesi dönem olan martı da geride bıraktı” dedi.

1 milyar euro’luk ‘Ufuk’ çağrısı

Avrupa Birliği’nin ‘Ufuk’ programının finansman sıkıntısı çeken girişimciler için bir fırsat olduğunu belirten Varank, şu bilgileri verdi

“Ufuk 2020 Programı’nın son çağrısı eylül ayında ve 1 milyar euro’luk bütçeyle Avrupa Yeşil Mutabakatı alanında olacak. Bu çağrı, tarımdan gıdaya, ulaşımdan enerjiye, üretimden çevreye varıncaya dek farklı alanlarda yenilik projesi geliştiren herkese açık.”