Türkiye ile Afganistan arasında önemli işbirliği!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında düzenlenen imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı marjında ayrıca, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 1. Toplantısı Tutanağı da teknik heyet başkanlarınca bakanların himayesinde imzalandı.

Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, dün 1. toplantısı düzenlenen Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) vesilesiyle iki ülkenin teknik heyetlerinin dostluğa yakışır şekilde çok verimli görüşmeler yaptığını, Türkiye'de kara yolu taşımacılığı sistemiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Afganistan tarafından gelecek talepler doğrultusunda her alanda bilgi ve tecrübe paylaşımına ve teknik işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Afganistan'ın refahı ve kalkınması yolunda atılacak önemli adımları birlikte atmaya kararlıyız. Bu durumu destekleyecek yeni projelerle mevcut işbirliğimizi daha da geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün imzalayacağımız AR-GE alanında işbirliği mutabakat zaptı ile de bu noktada önemli bir adım atmış olacağız." diye konuştu.

"Kara yoları, demir yolları için ciddi şekilde çalışmalarımız devam ediyor"

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ise Türkiye ve Afganistan'ın ekonomik her alanda birbirlerine bağlı iki ülke tek millet olduklarını belirterek, Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu ve yardımını esirgemediğini, bunun için bütün milletvekilleriyle bugün burada olduklarını dile getirdi.

Dünyanın ulaşım alanında hızla bağlantı kurmak için geliştiğini ifade eden Zeki, şöyle devam etti: "AB ve ABD birbirlerini transit alanında destekliyor. Biz Müslümanlar transport yollarını ve ticari ilişkileri geliştirerek İslam alemindeki ekonomi inkılabını neden getirmiyoruz? Bunun en büyük örneği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye, Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı projeleriyle hem içeride hem dışarıda İslam alemi için örnek bir ülkedir. Bunları bilerek bugün buradayız. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden Afganistan'da da yararlanmak istiyoruz."

Zeki, Afganistan'ın Avrupa'ya giriş çıkış ve AB bağlantıları için Türkiye'nin önemli bir geçiş noktası olduğunun altını çizerek, bu konuda görüşmelerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Afganistan'ın bütün sorunlarının medyadan görüldüğüne ve savaşların alt ve üst yapılarının geliştirilmesine engel olduğuna işaret eden Zeki, şunları kaydetti:

"Kara yoları, demir yolları için ciddi şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda en iyi tecrübesi olan Türkiye'dir. 15-20 yılda Türkiye'deki otoyollara bakarsanız, bunu gerçekleştiren ekibin ve hükümetin büyük bir başarı elde ettiğini görürsünüz. Bundan dolayı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bize teknik anlamda yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Danışman ve teknik ekiplerinizi getirip bizim bakanlıktaki müdürlerimizle çözüm yollarını çıkaracağız. Afgan halkı için en büyük destek budur. Afganistan'ın komşuları ve dünyayla bağlantısını nasıl kurabiliriz? Bunun için sizin tecrübelerinize ihtiyacımız var. Yeni nesiller IT ve akıllı ulaşım yolunda iyi teknik elemanlarımız var ama bunları sizin tecrübelerinizle birleştirirsek, Afganistan ulaştırma ve trasport alanında başarıya sahip olacak. İkili yardımlar ve işbirliğinin devam etmesini istiyoruz. Sizi de Afganistan'a davet ediyoruz, oradaki kardeşlerinizi yakından görün."