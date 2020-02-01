Türkiye Litvanya’ya ‘iş’ çıkarması yaptı

Türkiye iş insanlarıyla Litvanya’ya çıkarma yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK), iş insanlarını Litvanyalı 50’ye aşkın firma ile bir araya getirdi. Görüşmelerde iki ülkenin tarımdan inovasyona, inşaattan turizme kadar bir çok alanda iş birliği potansiyeli ele alındı. Pekcan, Türkiye’nin enerji, ulaştırma, altyapıda güçlü olduğunu belirterek, Viking Tren, Baltık Demiryolu, Vilnius Havaalanının yenilenmesi gibi projelere talip olduğunu söyledi.



Türkiye ile Litvanya arasında ilk Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü (JETCO) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas arasında imzalandı.



Pekcan, Litvanya Enerji Bakanlığı’ndaki protokol toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülke için öne çıkan sektörler arasında enerji, ulaştırma, turizm, altyapı yatırımları bulunduğunu bildirdi. Pekcan, JETCO’nun bundan sonra her yıl güncelleneceğini belirterek, Litvanya’nın Türkiye için Baltık coğrafyasına, Türkiye’nin de Litvanya için Asya’ya, Ortadoğu’ya açılan kapı olduğunu vurguladı. Pekcan, Tükiye’nin enerji, ulaştırma, altyapıda güçlü olduğunu belirterek, Viking Tren, Baltık Demiryolu, Vilnius Havaalanının yenilenmesi gibi projelere talip olunduğunu söyledi.



DEİK ile Enterprise Lithuania tarafından organize edilen iş forumunda Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eş Başkanı Zygimantas Vaiciunas Türkiye ile özellikle teknoloji ve fintech iş birliğini konuşacaklarını söyledi.



Baltıklara açılan kapı



Vaiciunas, Litvanya’nın Türkiye için Baltıklara açılan kapı, Litvanya için Türkiye’nin de Asya’ya açılan kapı olduğunu belirtti. Vaiciunas, “Bu rekabet ortamında her iki ülke iş insanları en küçük işbirliği fırsatını kaçırmamalı. Litvanya olarak yurt dışına da teknoloji hizmeti verecek işgücünün geliştirilmesi için çalışıyoruz” dedi.



İkiye katlanacak



İş formunda konuşan Pekcan, Litvanya’nın yüksek teknolojide Avrupa’nın İngiltere’den sonra ikinci ülkesi olduğuna dikkat çekerek Türk start-up şirketleri için büyük fırsat taşıdığını anımsattı. Pekcan, “Teknoloji iş birliklerine çok önem veriyoruz. 19 firmamız buraya başvurdu ve start-up da 10 tanesi kabul edildi” dedi. Pekcan, iki ülke ticaret hacminin 562 milyon dolar olduğunu ancak bunun iki ülke potansiyelinin çok altında olduğunu belirtti. Pekcan, “İlk hedefimiz bunu 1 milyar dolara çıkartmak ama sonrasında kurulacak iş birlikleriyle bu çok daha yukarıya taşınacaktır” diye konuştu.



Müteahhitler çalışıyor



Pekcan, konuşmasında Türk müteahhitlerin Türkiye ve başka ülkelerde toplamda 400 milyar dolar iş üstlendiğini hatırlatarak, bunlardan 100 milyar dolarının kamu-özel ortaklığı ve yap-işlet-devret projelerinden oluştuğunu belirtti.



Pekcan, “Litvanya’da birçok altyapı projesi, liman projesi var. Burada da Türk müteahhit firmaların da Litvanyalı firmalarla işbirliği içinde başarılı işler gerçekleştirebileceğini görüyoruz” ifadesini kullandı.



‘Litvanya, yatırım için uygun yer’



DEİK Başkanı Nail Olpak ise konuşmasında, Türkiye ile Litvanya arasında iş insanlarının karşılıklı farkındalığının artırılması-iletişimin güçlendirilmesi, müteahhitlik hizmetleri ve kamu-özel işbirliği modelleri ile projeler üretilmesi, fintech ve diğer teknoloji alanında işbirliği, gıda ve tekstil sektörlerinde üçüncü ülkelerde işbirliği alanlarının geliştirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.



Türkiye Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer konuşmasında Litvanya’da üretim maliyetlerinin son derece rekabetçi olduğunu belirterek, yatırımlar açısından uygun bir ortam olduğunu kaydetti. Enterprise Lithuania Başkanı Diana Klepone de ekonomik hacmin hızla gelişmesini beklediklerini vurguladı.