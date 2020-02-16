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    16.02.2020 - 11:52 | | AA

    Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geride bıraktı

    Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8,6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı.

    Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geride bıraktı

     

    AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, AB genelinde Nisan 2019'dan itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Aralık 2019'da da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 geriledi. Avro Bölgesi'nde ise yıl boyunca düşüşün gözlendiği sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 4,1 azaldı.

    Türkiye'de ise 2018'in son çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan sanayi üretimi, reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından artış eğilimine girdi ve geçen yılın son çeyreğinden bu yana güçlü seyretti.

    Aralık 2019'da yıllık bazda Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösteren Türkiye'nin sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu performansıyla verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geçti.

    AB'de sanayi üretimini en çok Malta artırdı

    AB ülkeleri arasında bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek artışın görüldüğü ülke Malta oldu. Bu ülkede sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,6, Portekiz'de yüzde 3,9, Polonya'da yüzde 1,3, Slovenya'da yüzde 1, Finlandiya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 0,1 yükseldi.

    Sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 9,9 ile Estonya ve yüzde 8,9 ile Romanya oldu.

    Lokomotif ülkeler beklenen performansı gösteremedi

    Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde de istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,2 azaldı.

    AB ekonomisinin bir diğer önde gelen ülkesi Fransa'da sanayi üretimi geçen yıl dalgalı seyir izledi. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düştü. İtalya'da da sanayi üretimi bu dönemde yıllık bazda 4,3 geriledi.

    Hollanda'da geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış gösteren sanayi üretimi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı.

    Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık'ta da Nisan 2019'dan itibaren sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş gözlendi. Ülkenin sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık yüzde 2,2 düştü.

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