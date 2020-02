Türkiye’de mobil oyun çılgınlığı

Türkiye, dünyada oyun sektöründe 18’inci sıradaki konumunu korurken, ülkemizde en çok mobil oyun oynandığı ortaya çıktı. Oyun ve Espor ajansı Gaming in Turkey’nin hazırladığı ‘Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2019’a göre, Türkiye cep telefonundan mobil oyun oynamada pek çok ülkeyi geride bıraktı. Telefonda günde en az 1 kere oyun oynayanların oranı yüzde 49.



PUBG Mobil damgası



Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye’de, 2018’de 30 milyon olan oyuncu sayısının 2019’da 32 milyona çıktığını, toplam oyun pazarı cirosunun da 826 milyon dolar olduğunu söyledi. 2019 yılının Battle Royale (Hayatta kalma oyunu), FPS(Birinci şahıs nişancı oyunu), strateji ve Moba(Çok oyunculu savaş arenası) oyunlarının yılı olduğunu belirten Aydemir, “PUBG Mobile Türkiye’ye damga vurdu. En çok oynanan, en çok indirilen ve en çok para harcanan oyun oldu. Onu Call of Duty Mobil takip etti. Subway Surfers, Kelime Gezmece, Brawl Stars da listede yer aldı” dedi.



Türkiye’de yaş grubuna göre en çok oyun oynayan kesim yüzde 35’le 25-34 yaş arasındakiler olurken, bu yaş grubunu yüzde 28.6 ile 35-44 yaş, yüzde 21.9 ile 18-24 yaş grubu takip etti. Ülkemizde, kadınların yüzde 42.8’i oyun oynarken, erkeklerde bu oran yüzde 57.2 oldu. Oyun türlerine göre Türkiye’de 2019 yılında en çok oynanan oyunlar ise, yüzde 40’la gündelik/puzzle, yüzde 30 kelime, yüzde 29 aksiyon-macera, yüzde 24 strateji, yüzde 21 yarış, yüzde 20 kart, yüzde 19 spor, yüzde 18 simülasyon, yüzde 14 müzik ve yüzde 12 oranında atari-retro oldu. Kadınlar daha çok mobil oyun oynasa da MMORPG (Çevrimiçi rol yapma oyunu), Puzzle ve kelime tarzında oyunları seviyor. En çok PUBG Mobile, Kelime Gezmece, Kelimelik, Sudoku, Candy Crush oynuyorlar.



Espor takımı



Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2019’a göre, Türkiye’de lisanslı espor takımlarının sayısı geçen yıl 85’e çıktı. Lisanslı espor oyuncusu sayısı ise 1.515’e ulaştı. 14 Ocak 2020 itibariyle de lisanslı kadın esporcu sayısı 131. Erkek esporcu sayısı ise 1.384 oldu.



İnternet kafe sayısı azaldı



Rapora göre, Türkiye’de 2018’de 20 bin olan internet kafe sayısı, 2019 yılında 16 bin 500’e düştü. Bunların 9 bin 900 tanesi aktif. İnternet kafeler yüzde 39’la en çok Marmara Bölgesi’nde bulunuyor. Yüzde 21’le bunu Ege, yüzde 13’le Akdeniz Bölgesi takip ediyor. Geçen yıl günde 325 bin, ayda ortalama 8.5 milyon oyuncu internet kafeleri ziyaret etti. İnternet kafelerin en yoğun olduğu saatler 15:00-22:00 saatleri arası oldu. İnternet kafelerde saatlik ortalama ücret ise 3-6.5 TL arasında.