06.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye’de rekor birleşme ve alım
Deloitte Türkiye’nin dün açıklanan ‘2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’na göre Türkiye’de 2020’de tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi yüzde 70 artışla 9 milyar dolara yükseldi. Yıllık işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında kalırken işlem hacminde görülen artış bir önceki yıla göre yüzde 70’lik bir büyümeye işaret ediyor.
Türk mobil oyun şirketi Peak Games’in ABD’li Zynga tarafından 1.8 milyar dolar gibi rekor bir değerleme ile alınması, Türkiye’nin ilk “unicorn” işlemi olarak tarihe geçti. Bir diğer mega işlem, GSM operatörü Turkcell’in kontrol hissesinin 1.8 milyar dolar bedelle Türkiye Varlık Fonu tarafından devralınması oldu.
Yazın hız kazandı
Yabancı yatırımcılar 82 işlem ile 4.6 milyar dolarlık satın alma yaptı. Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam, salgının başında Türkiye’de de satın almalar yavaş olsa da, haziranda mega işlemlerin etkisiyle yaz aylarında hız kazandığını vurguladı.