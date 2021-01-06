Türkiye’de rekor birleşme ve alım

Türk mobil oyun şirketi Peak Games’in ABD’li Zynga tarafından 1.8 milyar dolar gibi rekor bir değerleme ile alınması, Türkiye’nin ilk “unicorn” işlemi olarak tarihe geçti. Bir diğer mega işlem, GSM operatörü Turkcell’in kontrol hissesinin 1.8 milyar dolar bedelle Türkiye Varlık Fonu tarafından devralınması oldu.

Yazın hız kazandı

Yabancı yatırımcılar 82 işlem ile 4.6 milyar dolarlık satın alma yaptı. Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam, salgının başında Türkiye’de de satın almalar yavaş olsa da, haziranda mega işlemlerin etkisiyle yaz aylarında hız kazandığını vurguladı.