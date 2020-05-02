Türkiye’den 55 ülkeye tıbbi malzeme gitti

Varank, “G20 Dijital Ekonomi Bakanları” toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin, “Büyük Buhran”dan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederek, küresel işbirliğinin gerekliliğine dikkati çekti. Varank, şunları söyledi:

“Bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmalıyız. Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz.”