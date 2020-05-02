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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye’den 55 ülkeye tıbbi malzeme gitti
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    02.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Türkiye’den 55 ülkeye tıbbi malzeme gitti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin koronavirüs sürecinde 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdığını bildirdi.

    Türkiye’den 55 ülkeye tıbbi malzeme gitti

    Varank, “G20 Dijital Ekonomi Bakanları” toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin, “Büyük Buhran”dan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederek, küresel işbirliğinin gerekliliğine dikkati çekti. Varank, şunları söyledi:

    “Bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmalıyız. Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz.”

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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