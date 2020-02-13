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    13.02.2020 - 10:31 | | DHA

    Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla Almanya oldu

    Türkiye'nin en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya en çok ise Türk Hava Yolları uçuyor.

    Türkiye'den en fazla uçuşun yapıldığı ülke günlük 150 uçuşla Almanya oldu

    Türk turizmindeki canlanma dış hat uçuşlarına da doping etkisi yaptı. Türk hava yolu şirketlerinin en önemli pazarlarının başında çok sayıda gurbetçinin yaşadığı Almanya'ya yapılan uçuşlar geliyor.Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olanlarla birlikte Türk sayısının yaklaşık 3 milyon olduğu tahmininde bulunulurken, Türk hava yolu şirketleri de yıllar içinde Almanya ile Türkiye arasında hava köprüsü kurdu.Türkiye'ye gelen yabancılar içinde geçtiğimiz yıl yüzde 11,42 artışla 5 milyon 27 bin Alman vatandaşı ikinci sırada yer aldı. 

    EN ÇOK UÇUŞ ALMANYA, RUSYA VE İNGİLTERE'YE 

    Türkiye'den 2019 yılında en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı geçtiğimiz yıl 7 milyon Rus turistin geldiği 95 uçuşla Rusya Federasyonu, 53 uçuşla İngiltere, 34 uçuşla Ukrayna, 32 uçuşla Suudi Arabistan, 30 uçuşla Fransa, 26 uçuşla Irak, 24 uçuşla İtalya ve İran, 22 uçuşla İsrail takip etti. 

    THY ALMANYA'DA BİRÇOK NOKTAYA UÇUYOR

    Almanya'nın birçok kentine uçuşları bulunan başta THY olmak üzere Türk hava yolu şirketleri pazarda önemli yolcu potansiyeline de kavuştu. Almanya'ya en çok Türk Hava Yolları uçuyor. THY, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Leipzig, Münih, Nürnberg ve Sttutgart'a uçuşları bulunuyor. Türk Hava Yolları 1960 yılından beri Almanya’ya uçarken bu pazarda hatırı sayılır yolcu potansiyeline de sahip. THY özellikle bu pazarda transit yolcu sayısı ile de dikkat çekiyor. THY ayrıca Alman KOBİ’lerinin de önemli partneri oldu.

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