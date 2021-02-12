Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanının yüzde 80'i tamamlandı

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, bin hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, dolgu çalışmaları ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor.

YILDA 3 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Devam eden terminal inşaatları ile beraber yeni dolgu alanının dahil edilmesiyle projenin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

'DOLGU 84 MİLYON TONU GEÇTİ'

Yaklaşık 300 iş makinesiyle havalimanı inşaatında 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini açıklayan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "700 kişi sadece dolgu alanı üzerindeki işlerde çalışıyor. Üst yapı ihalesini de kısa bir süre önce gerçekleştirmiştik. Orada da yaklaşık 300 çalışanımız var. Toplamda bine yakın kişi çalışmalarda görev alıyor. Hiçbir şekilde hız kesmeden havalimanı inşaatımız devam ediyor. İnşallah 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı’nda havalimanımıza ilk uçağı indirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekarelik dolgunun, 2 milyon 400 bin metrekaresi tamamlanmış durumda. Bu konuda yüzde 80 civarında bir fiili gerçekleşme var. Üst yapı ihalesinde ise yaklaşık yüzde 17’sini şu an itibari ile tamamlamış bulunuyoruz. Çok hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Onu da inşallah en yakın zamanda tamamlamış olacağız. En kısa zamanda çalışmaları bitirerek havalimanını bölge insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

‘15 YIL ÖNCE RİZE’DE BİR HAVALİMANI HAYALDİ'

Mart ayında pislerde beton ve asfaltlama çalışmalarının başlayacağını ifade eden Avcı, “Bu müjdeyi arkadaşlarımız bize verdiler. Allah’ın izniyle o çalışmayı da kısa bir süre sonra başlatıp tamamlamış olacağız. Havalimanımızın çalışmalarında ve özellikle hızlı yürütülmesinde büyük katkıları olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hemşehrilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Rize’nin bir hayali gerçekleşiyor. Belki de 15 yıl önce bize Rize’de bir havalimanı kurulacağını söyleselerdi hakikaten bunun bir hayal olduğunu söylerdik. Rize’de Ovit tüneli, şehir merkezindeki dönüşüm, Ayder’in dönüşümü ve birçok projede olduğu gibi havalimanı projesini de esas itibariyle bizim hayal olarak nitelediğimiz ve bugün gerçekleşen bir projelerdir. Bunun adına emeği geçen herkese kendim Rizeliler adına teşekkür ederim” diye konuştu.